"Безпеку забезпечить сильна армія": Франція відкинула вимогу Росії щодо демілітаризації України

Про це заявив міністр у справах Європи Бенжамен Аддад в інтерв’ю La Tribune Dimanche.

Він підкреслив, що будь-яка мирна угода повинна містити чіткі гарантії безпеки, здатні стримати майбутню агресію з боку РФ. За словами міністра, Франція спільно з Великою Британією та партнерами з так званої "коаліції рішучих" працює над формуванням таких гарантій.

"Це, перш за все, означає сильну українську армію. Будь-які вимоги про її "демілітаризацію" є неприйнятними", — наголосив Аддад.

Він також заявив, що Париж готовий відігравати активну роль у підтримці безпекових домовленостей для України. При цьому Аддад позитивно оцінив заяву Дональда Трампа про готовність США долучитися до таких гарантій.