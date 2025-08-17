"Безпеку забезпечить сильна армія": Франція відкинула вимогу Росії щодо демілітаризації України
Франція виступає проти ідеї демілітаризації України, яку просуває Росія, і вважає, що найнадійнішою гарантією миру стане сильна українська армія
Про це заявив міністр у справах Європи Бенжамен Аддад в інтерв’ю La Tribune Dimanche.
Він підкреслив, що будь-яка мирна угода повинна містити чіткі гарантії безпеки, здатні стримати майбутню агресію з боку РФ. За словами міністра, Франція спільно з Великою Британією та партнерами з так званої "коаліції рішучих" працює над формуванням таких гарантій.
"Це, перш за все, означає сильну українську армію. Будь-які вимоги про її "демілітаризацію" є неприйнятними", — наголосив Аддад.
Він також заявив, що Париж готовий відігравати активну роль у підтримці безпекових домовленостей для України. При цьому Аддад позитивно оцінив заяву Дональда Трампа про готовність США долучитися до таких гарантій.
- Російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці висунув умови щодо офіційного статусу російської мови та російської церкви в Україні, повторивши риторику, яку Кремль роками використовує для виправдання війни.
