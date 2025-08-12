Били кийками, нацьковували собак і катували шокерами: двоє посадовців колонії у РФ, які знущалися з українських полонених, отримали заочну підозру

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Так, заочні підозри у воєнних злочинах, вчинених за попередньою змовою групою осіб, отримали посадовці колонії №7 Управління федеральної служби виконання покарань по Володимирській області РФ.

Правоохоронці встановили їхні особи: це громадяни Росії Олексій Хавецький - заступник керівника режимного об’єкта та його підлеглий Григорій Швєцов - співробітник оперативного відділу колонії.

Як установило розслідування, з липня 2023 року до 17 жовтня 2024 року обидва фігуранти застосовували тортури до групи українських полонених, ув’язнених у російській тюрмі. Потерпілих били гумовими кийками, нацьковували на них службових собак та катували електрошокерами.

У катівнях полонених періодично на тривалий час залишали без їжі, води та медикаментів, а в холодну пору року - без теплого одягу. Крім цього, українців утримували у переповнених камерах з іншими ув’язненими, які страждали на гострі інфекційні хвороби шкіри.

В СБУ наголосили, що незаконні дії фігурантів порушують вимоги Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Наразі тривають комплексні заходи, щоб знайти й покарати росіян за злочини проти українських громадян.