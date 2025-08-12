Били кийками, нацьковували собак і катували шокерами: двоє посадовців колонії у РФ, які знущалися з українських полонених, отримали заочну підозру
Служба безпеки спільно з ГУР та Нацполіцією встановили особи й задокументували воєнні злочини двох посадовців російської колонії, які катували українських військовополонених
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Так, заочні підозри у воєнних злочинах, вчинених за попередньою змовою групою осіб, отримали посадовці колонії №7 Управління федеральної служби виконання покарань по Володимирській області РФ.
Правоохоронці встановили їхні особи: це громадяни Росії Олексій Хавецький - заступник керівника режимного об’єкта та його підлеглий Григорій Швєцов - співробітник оперативного відділу колонії.
Як установило розслідування, з липня 2023 року до 17 жовтня 2024 року обидва фігуранти застосовували тортури до групи українських полонених, ув’язнених у російській тюрмі. Потерпілих били гумовими кийками, нацьковували на них службових собак та катували електрошокерами.
У катівнях полонених періодично на тривалий час залишали без їжі, води та медикаментів, а в холодну пору року - без теплого одягу. Крім цього, українців утримували у переповнених камерах з іншими ув’язненими, які страждали на гострі інфекційні хвороби шкіри.
В СБУ наголосили, що незаконні дії фігурантів порушують вимоги Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Наразі тривають комплексні заходи, щоб знайти й покарати росіян за злочини проти українських громадян.
- Раніше на Херсонщині встановили понад 1,5 тис. осіб, яких катували окупанти. Також підтверджено існування щонайменше 13 катівень, які росіяни облаштували в області.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.18 Купівля 41.18Продаж 41.66
- EUR Купівля 47.86Продаж 48.53
- Актуальне
- Важливе