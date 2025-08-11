"Білі янголи" евакуювали з Покровського району 24 цивільних: серед них жінка, яку двічі діставали з-під завалів
Поліціянти та волонтери евакуювали 24 цивільних із міст Родинське та Білицьке Донецької області. Разом із людьми виїхали й 19 тварин
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
"До поліції надходять десятки заявок на евакуацію з Покровського району. Щоб урятувати якомога більше мешканців, працюють два екіпажі поліції, які здійснюють кілька рейсів на день", - розповіли правоохоронці.
У Білицькому на "Білих янголів" чекала жінка з 15 котами й двома собаками.
З Родинського людей вивозили у перервах між обстрілами. Дорогою налякані мешканці читали молитви, зазначили в поліції.
Серед евакуйованих – літня жінка, яку двічі рятували з-під завалів.
"Була у квартирі – прилетіло. Все згоріло, мене витягли. Пішла в підвал – і там після удару мене присипало, відкопали", - розповіла вона.
На в’їзді до Білицького правоохоронці помітили подружжя з собакою на повідці. Люди йшли пішки з Родинського. Після прямого влучання снаряда їхній будинок згорів, і вони терміново шукали порятунку.
"Білі янголи" доставили всіх евакуйованих до безпечної локації, звідки волонтери відправили їх у більш спокійні регіони.
- У жовтні минулого року росіяни атакували FPV-дронами "Білих янголів", які евакуювали цивільних із Сумщини.
- Наприкінці липня 2025 року "Білий янгол" збив ворожий дрон, який намагався атакувати авто з цивільними під час евакуації.
- 6 серпня поліція повідомила, що РФ на Лиманському напрямку атакувала евакуаційний транспорт "ланцетом".
