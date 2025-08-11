"Білі янголи" евакуювали з Покровського району 24 цивільних: серед них жінка, яку двічі діставали з-під завалів

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"До поліції надходять десятки заявок на евакуацію з Покровського району. Щоб урятувати якомога більше мешканців, працюють два екіпажі поліції, які здійснюють кілька рейсів на день", - розповіли правоохоронці.

У Білицькому на "Білих янголів" чекала жінка з 15 котами й двома собаками.

З Родинського людей вивозили у перервах між обстрілами. Дорогою налякані мешканці читали молитви, зазначили в поліції.

Серед евакуйованих – літня жінка, яку двічі рятували з-під завалів.

"Була у квартирі – прилетіло. Все згоріло, мене витягли. Пішла в підвал – і там після удару мене присипало, відкопали", - розповіла вона.

На в’їзді до Білицького правоохоронці помітили подружжя з собакою на повідці. Люди йшли пішки з Родинського. Після прямого влучання снаряда їхній будинок згорів, і вони терміново шукали порятунку.

"Білі янголи" доставили всіх евакуйованих до безпечної локації, звідки волонтери відправили їх у більш спокійні регіони.