Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Війна з Росією Британська розвідка: Росія суттєво збільшила кількість дронових атак по Україні

Британська розвідка: Росія суттєво збільшила кількість дронових атак по Україні

Вікторія Литвин
21 жовтня, 2025 вiвторок
22:29
Війна з Росією БПЛА "шахед", безпілотник, дрон

У вересні Росія значно наростила кількість атак на Україну, випустивши близько 5500 ударних безпілотників — на 1400 більше, ніж у серпні

Зміст

Про це свідчать дані британської розвідки.

Тоді, за оцінками аналітиків, Кремль тимчасово зменшив кількість ударів, щоб створити ілюзію готовності до "серйозних переговорів".

Натомість, у жовтні 2025 року Росія вже запустила понад 3000 дронів, і темп атак залишається стабільно високим. Протягом вересня агресор здійснив чотири масштабні повітряні удари за участю стратегічних бомбардувальників, а найбільший з них — 7 вересня, коли по Україні було випущено понад 800 цілей, переважно безпілотників.

У британській розвідці зазначають, що Москва активно комбінує ракети та дрони, намагаючись перевантажити українську систему ППО та підвищити ефективність своїх атак. Лише за вересень російські війська використали понад 70 новітніх крилатих ракет.

"Критична національна інфраструктура України майже напевно стала пріоритетною метою Росії. Москва, як і раніше, прагне завдати шкоди українській енергетичній системі перед зимовим сезоном. Тільки в жовтні 2025 року Росія вже здійснила чотири масштабні атаки на об'єкти української критичної інфраструктури", — додали в розвідці.

  • У вівторок, 21 жовтня, російські війська близько 20 разів вдарили безпілотниками по Новгород-Сіверському Чернігівської області. Внаслідок атаки четверо людей загинуло.
Теги:
Новини
Світ
безпілотник
Економіка
Читайте також:
Пожежа на Оренбурзькому ГПЗ після нічого удару
Автор Зіновія Воронович
20 жовтня, 2025 понедiлок
"Це ідіотизм – відповідати РФ дзеркально": експерт Рябцев про те, чому атаки на російські газзаводи і підстанції не мають сенсу
Ахтем Чийгоз
Автор Марина Клюєва
19 жовтня, 2025 неділя
Після звільнення Криму ми побачимо не одну Бучу і Маріуполь, - нардеп Чийгоз
Карта бойових дій за 11-18 жовтня
Автор Оксана Ліховід
20 жовтня, 2025 понедiлок
На Лимано-Куп'янський напрямок ворог кинув величезну кількість професійних підрозділів, - "Рубіж"
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
21 жовтня
23:19
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Наступний пленум КПК лише підтвердить формування культу особистості Сі Цзіньпіня, - дипломат Безсмертний
23:19
Вибух в Ірані
Сили оборони уразили Брянський хімзавод, - Генштаб
23:05
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Для Трампа і для Путіна Євросоюз - це проблема, - дипломат Безсмертний
22:53
художній музей Лувр
Паризька прокурорка озвучила приблизну вартість викрадених коштовностей з Лувру
21:47
Фільми про Білий дім
Трамп розпочав реконструкцію Білого дому: з’явиться нова зала урочистостей
21:43
Оновлено
Георгій Судаков
"Барселона" розтрощила "Олімпіакос" Яремчука у Лізі чемпіонів. Результати й розклад матчів 3-го туру
21:37
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трамп точно не буде ні нашим партнером, ні союзником, - політичний аналітик Горбач
21:36
Оновлено
Росія вдарила дронами по Новгород-Сіверському та Сумах: є загиблі й поранені
21:35
Огляд
Пограбування варте Арсена Люпена: як з Лувру вкрали скарби Наполеона, а колись так само зникла "Мона Ліза"
21:24
Ексклюзив
Олег Саакян
Путін робить все, щоб не зустрічатися з Трампом в Будапешті, - політолог Саакян
21:16
Дональд Трамп
"Ми припинили вісім війн, і дев'ята наближається", - Трамп
21:05
Огляд
прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі
"Залізна леді" Японії Санае Такаїчі: хто така перша прем’єр-міністерка Японії
20:41
Контракт 18-24 у Резерв+
Службу за контрактом "18-24" розширили на всі підрозділи Сил оборони
20:37
Ексклюзив
Військовий, який повертається з фронту, має зробити основні чекапи свого здоров'я, - лікар-кардіолог
20:29
Володимир Зеленський
Зеленський: що більше української далекобійності, то більша й російська готовність закінчити війну
20:25
Кароль Навроцький
Навроцький: польські війська не братимуть участь у війні в Україні
20:09
Європа Україна росія
Україна та Європа розробляють 12-пунктову угоду щодо завершення війни, - Bloomberg
20:03
OPINION
Стежка вузька, а капканів дедалі більшає
19:46
РЖД
У Росії підірвали залізницю за сполученням Псков - Санкт-Петербург, зупинено військову логістику, - ЗМІ
19:33
супутниковий знімок
Чехія подарує Україні супутник для спостереження за Землею
19:20
вибух, ракетна атака
СБУ знищила 2 літаки, які перехоплювали українські дрони
19:09
Дональд Трамп
Трамп пригрозив ХАМАС "швидким і жорстким кінцем" у разі порушення перемир'я
18:44
Трамп і Путін
Зустрічі Трампа і Путіна найближчим часом не буде, підготовку саміту у Будапешті зупинили, - ЗМІ
18:44
вогонь, полум'я, пожежа
В Угорщині спалахнула пожежа на заводі, який переробляє російську нафту
18:42
Ексклюзив
Великі шанси, що зустріч у Будапешті не відбудеться, - Рибачук
18:02
OPINION
Пропозиція Путіна віддати Донбас образлива навіть для Трампа
17:59
грузія
Росія відправила першу нафту на новий НПЗ "Кулеві" в Грузії
17:54
Ексклюзив
Пендзин
Навряд чи уряд та НБУ підуть на девальвацію гривні, - економіст Пендзин
17:46
фейкові новини, fake news
Держдума у відповідь на депортацію росіян з Латвії поширила фейки про "суїциди через нездачу іспитів", - ЦПД
17:39
Володимир Зеленський
Зеленський: Україна готує нові оборонні домовленості для посилення бойової авіації та власного ВПК
17:17
Аналітика
наземний роботизований комплекс "Рись PRO"
Як еволюціонують дрони  та бойові роботи: ТОП-5 проривних рішень української "оборонки" в жовтні
17:04
Огляд
Як ім'я "торговця смертю" стало символом людської величі: 192 роки від народження Альфреда Нобеля
17:04
Оновлено
Ексдиректору Молодого театру Білоусу оголосили підозру в сексуальному насильстві над студентками - він усе заперечує
16:52
Швеція
Швеція виділить €35 млн для допомоги й відновлення України
16:46
Володимир Кудрицький
ДБР проводить обшуки у колишнього очільника Укренерго Володимира Кудрицького – ЗМІ
16:37
каса банку
Через обстріли енергетики у деяких містах банківська система переходить на режим POWER BANKING: що це означає
16:27
ВР збільшила витрати на оборону на 324 млрд грн
16:24
Україна ЄС
Вступ України до ЄС: громадські організації підготували "тіньовий звіт" із понад 500 рекомендаціями
16:22
ЗСУ, Сили оборони
З початку доби на фронті зафіксували 108 боїв, на Покровському напрямку ЗСУ відбили 41 атаку
16:15
Партнерський матеріал
Забезпечення фронту інноваціями
Забезпечення фронту інноваціями: українська авіакомпанія передала необхідне обладнання захисникам Харківщини
Більше новин
