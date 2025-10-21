Британська розвідка: Росія суттєво збільшила кількість дронових атак по Україні
У вересні Росія значно наростила кількість атак на Україну, випустивши близько 5500 ударних безпілотників — на 1400 більше, ніж у серпні
Про це свідчать дані британської розвідки.
Тоді, за оцінками аналітиків, Кремль тимчасово зменшив кількість ударів, щоб створити ілюзію готовності до "серйозних переговорів".
Натомість, у жовтні 2025 року Росія вже запустила понад 3000 дронів, і темп атак залишається стабільно високим. Протягом вересня агресор здійснив чотири масштабні повітряні удари за участю стратегічних бомбардувальників, а найбільший з них — 7 вересня, коли по Україні було випущено понад 800 цілей, переважно безпілотників.
У британській розвідці зазначають, що Москва активно комбінує ракети та дрони, намагаючись перевантажити українську систему ППО та підвищити ефективність своїх атак. Лише за вересень російські війська використали понад 70 новітніх крилатих ракет.
"Критична національна інфраструктура України майже напевно стала пріоритетною метою Росії. Москва, як і раніше, прагне завдати шкоди українській енергетичній системі перед зимовим сезоном. Тільки в жовтні 2025 року Росія вже здійснила чотири масштабні атаки на об'єкти української критичної інфраструктури", — додали в розвідці.
- У вівторок, 21 жовтня, російські війська близько 20 разів вдарили безпілотниками по Новгород-Сіверському Чернігівської області. Внаслідок атаки четверо людей загинуло.
