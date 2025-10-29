"Будь-які заяви про оточення є вигадкою": Угруповання Обʼєднаних сил про слова Путіна щодо ситуації в Купʼянську

Про це Угруповання Обʼєднаних сил повідомило на сторінці у facebook.

Зазначається, що в Куп’янську та його околицях тривають важкі бої, а окупанти намагаються закріпитися в північній частині міста. Водночас будь-які повідомлення про нібито оточення українських військ є "вигадкою та фантазією".

"Якби російський диктатор Володимир Путін не був військовим злочинцем, можно було б висловити жаль, що на старості років він вкотре змушений виставляти себе на посміховисько і повторювати за власними генералами брехню, в яку не зможе повірити навіть його вірна аудиторія та російські еліти", - підкреслили в УОС.