"Будь-які заяви про оточення є вигадкою": Угруповання Обʼєднаних сил про слова Путіна щодо ситуації в Купʼянську
У середу, 29 жовтня, Угруповання Обʼєднаних сил спростувало інформацію про оточення українських військових у Купʼянську на Харківщині
Про це Угруповання Обʼєднаних сил повідомило на сторінці у facebook.
Зазначається, що в Куп’янську та його околицях тривають важкі бої, а окупанти намагаються закріпитися в північній частині міста. Водночас будь-які повідомлення про нібито оточення українських військ є "вигадкою та фантазією".
Читайте також: На Харківському напрямку ситуація динамічна, - "Хартія"
"Якби російський диктатор Володимир Путін не був військовим злочинцем, можно було б висловити жаль, що на старості років він вкотре змушений виставляти себе на посміховисько і повторювати за власними генералами брехню, в яку не зможе повірити навіть його вірна аудиторія та російські еліти", - підкреслили в УОС.
- Станом на 13 жовтня ЗСУ досягли успіхів у блокуванні російських військ на північно-західній околиці Куп’янська та ліквідації диверсійно-розвідувальних груп ворога в місті.
