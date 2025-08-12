Буданов відвідав позиції ГУР на острові Зміїний і газовидобувних платформах у Чорному морі

Про це інформує ГУР.

Зазначено, що під час поїздки Буданов проінспектував сили і засоби, залучені до оборони акваторії Чорного моря, зокрема газовидобувних платформ, і перевірив позиції бійців "Спецпідрозділу Тимура" на Зміїному.

"У межах поїздки в регіон Чорного моря Кирило Буданов провів нараду з офіцерами щодо подальших дій в межах загальної стратегії, а також нагородив бійців ГУР зі "Спецпідрозділу Тимура" за проявлений професіоналізм і хоробрість під час захисту нашої держави в умовах війни з Росією у Чорному морі", - йдеться у повідомленні.

Вони також вшанували пам’ять воїнів, які полягли під час звільнення Зміїного та українських територіальних вод Чорного моря від росіян.

"Честь бійцям ГУР та усіх Сил безпеки й оборони України! Наша дієва боротьба з агресором на морі, на землі й у небі довела всьому світові: згуртована українська нація здатна здолати навіть сильнішого ворога. Хто б що не говорив - лише від нас самих залежить майбутнє України. Боротьба триває”, - наголосив Буданов.

фото: ГУР

фото: ГУР

фото: ГУР

фото: ГУР