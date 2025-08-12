Буданов відвідав позиції ГУР на острові Зміїний і газовидобувних платформах у Чорному морі
Начальник Головного управління розвідки генерал-лейтенант Кирило Буданов побував на острові Зміїний і газовидобувних платформах у Чорному морі
Про це інформує ГУР.
Зазначено, що під час поїздки Буданов проінспектував сили і засоби, залучені до оборони акваторії Чорного моря, зокрема газовидобувних платформ, і перевірив позиції бійців "Спецпідрозділу Тимура" на Зміїному.
"У межах поїздки в регіон Чорного моря Кирило Буданов провів нараду з офіцерами щодо подальших дій в межах загальної стратегії, а також нагородив бійців ГУР зі "Спецпідрозділу Тимура" за проявлений професіоналізм і хоробрість під час захисту нашої держави в умовах війни з Росією у Чорному морі", - йдеться у повідомленні.
Вони також вшанували пам’ять воїнів, які полягли під час звільнення Зміїного та українських територіальних вод Чорного моря від росіян.
"Честь бійцям ГУР та усіх Сил безпеки й оборони України! Наша дієва боротьба з агресором на морі, на землі й у небі довела всьому світові: згуртована українська нація здатна здолати навіть сильнішого ворога. Хто б що не говорив - лише від нас самих залежить майбутнє України. Боротьба триває”, - наголосив Буданов.
фото: ГУР
фото: ГУР
фото: ГУР
фото: ГУР
- 14 червня голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Андрій Даник нагородив начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова та шістьох пілотів авіаційного підрозділу ГУР за участь у ліквідації наслідків російського удару по Києву.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.18 Купівля 41.18Продаж 41.66
- EUR Купівля 47.86Продаж 48.53
- Актуальне
- Важливе