Через дефіцит палива окупанти зменшують кількість громадського транспорту у Криму, - ЦНС

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що за оцінкою окупаційної влади дефіцит сягає 56% від потреби. Пальне видають лімітовано – по 20 літрів на споживача, багато заправок зачинено.

"Пріоритет мають армія та адміністрація, тому мешканці змушені пристосовуватись до обмежень: довгі черги, рідші маршрути, менше поїздок", - додають у ЦНС.