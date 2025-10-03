Через дефіцит палива окупанти зменшують кількість громадського транспорту у Криму, - ЦНС
У тимчасово окупованому Криму скорочують маршрути громадського транспорту через брак пального
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що за оцінкою окупаційної влади дефіцит сягає 56% від потреби. Пальне видають лімітовано – по 20 літрів на споживача, багато заправок зачинено.
Читайте також: У кількох регіонах Росії проблеми з наявністю пального на АЗС: які причини та чи мовиться про кризу
"Пріоритет мають армія та адміністрація, тому мешканці змушені пристосовуватись до обмежень: довгі черги, рідші маршрути, менше поїздок", - додають у ЦНС.
- Раніше у соцмережах з’явилася інформація, що жителі АР Крим мають серйозні проблеми з придбанням пального для автомобілів.
