Держдеп США виступив за проведення третього раунду переговорів між Україною і РФ у Стамбулі

Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс під час брифінгу.

"Ми знаємо про запланований третій раунд переговорів, який обговорюється між двома сторонами. Ми продовжуємо заохочувати до прямих переговорів між Росією й Україною з метою досягнення всеохоплюючого припинення вогню та остаточного мирного врегулювання шляхом переговорів", — наголосила Брюс.

Представниця Держдепу також додала, що Вашингтон підтримує лише ті переговори, які базуються на принципах добросовісності, взаємної поваги та конструктивного підходу. За її словами, саме такий діалог є єдиним реалістичним шляхом до завершення збройного конфлікту.

Як підкреслила Брюс, США й надалі виступатимуть за дипломатичне вирішення конфлікту, однак продовжуватимуть надавати Україні всебічну підтримку — зокрема, в сфері безпеки та оборони — доти, доки Росія не припинить агресію.