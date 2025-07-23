Держдеп США виступив за проведення третього раунду переговорів між Україною і РФ у Стамбулі
Державний департамент США позитивно відреагував на ініціативу щодо проведення третього раунду переговорів між Україною та РФ, який може відбутися в Стамбулі. У Вашингтоні вважають, що саме шлях дипломатії та конструктивного діалогу залишається єдиною можливістю для припинення війни
Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс під час брифінгу.
"Ми знаємо про запланований третій раунд переговорів, який обговорюється між двома сторонами. Ми продовжуємо заохочувати до прямих переговорів між Росією й Україною з метою досягнення всеохоплюючого припинення вогню та остаточного мирного врегулювання шляхом переговорів", — наголосила Брюс.
Представниця Держдепу також додала, що Вашингтон підтримує лише ті переговори, які базуються на принципах добросовісності, взаємної поваги та конструктивного підходу. За її словами, саме такий діалог є єдиним реалістичним шляхом до завершення збройного конфлікту.
Як підкреслила Брюс, США й надалі виступатимуть за дипломатичне вирішення конфлікту, однак продовжуватимуть надавати Україні всебічну підтримку — зокрема, в сфері безпеки та оборони — доти, доки Росія не припинить агресію.
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що зустріч із російською стороною у Туреччині планується 23 липня.
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