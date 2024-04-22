"Деяку зброю можуть надати за кілька днів": конгресмен США про терміни постачання допомоги Україні

Про це він заявив під час пресконференції у Києві у коментарі "Радіо Свобода".

"Відповідь на ваше запитання щодо термінів: швидше, ніж хтось думає, що це можливо", – сказав Кітінг.

На його думку, зброя, яку США постачає Україні, "жодна армія не зможе доставити швидше". За його словами, нині немає жодних перепон для швидкої передачі зброї Україні.

"Деяка зброя може бути за кілька днів. Деяка – за кілька тижнів. Ми не знаємо розкладу. І навіть якби знали, ми б нікому не сказали, тому що це могло вплинути на, знаєте, стратегію війни. Але річ у тому, що люди повинні бути впевнені, що не залишилося жодної перепони з погляду її швидкого отримання", – зазначив Кітінг.

Конгресмен від Республіканської партії Том Кейн Том Кейн зазначив, що у проголосованому пакеті допомоги передбачені ракети ATACMS дальністю 300 км та "низка іншої артилерії та інших видів спеціального озброєння".

"У цій країні, як і в Сполучених Штатах, є люди, які знають, що буде включено в ці пакети. І ми маємо запевнення в Сполучених Штатах, а також у цій країні, що люди зможуть використовувати зброю, яка буде надіслана, дуже-дуже швидко»", – наголосив республіканець.