"Деяку зброю можуть надати за кілька днів": конгресмен США про терміни постачання допомоги Україні
Конгресмен-демократ Білл Кітінг заявив, що точного терміну постачання зброї Україні немає, але "деяка зброя може бути за кілька днів, а деяка – за кілька тижнів"
Про це він заявив під час пресконференції у Києві у коментарі "Радіо Свобода".
"Відповідь на ваше запитання щодо термінів: швидше, ніж хтось думає, що це можливо", – сказав Кітінг.
На його думку, зброя, яку США постачає Україні, "жодна армія не зможе доставити швидше". За його словами, нині немає жодних перепон для швидкої передачі зброї Україні.
"Деяка зброя може бути за кілька днів. Деяка – за кілька тижнів. Ми не знаємо розкладу. І навіть якби знали, ми б нікому не сказали, тому що це могло вплинути на, знаєте, стратегію війни. Але річ у тому, що люди повинні бути впевнені, що не залишилося жодної перепони з погляду її швидкого отримання", – зазначив Кітінг.
Конгресмен від Республіканської партії Том Кейн Том Кейн зазначив, що у проголосованому пакеті допомоги передбачені ракети ATACMS дальністю 300 км та "низка іншої артилерії та інших видів спеціального озброєння".
"У цій країні, як і в Сполучених Штатах, є люди, які знають, що буде включено в ці пакети. І ми маємо запевнення в Сполучених Штатах, а також у цій країні, що люди зможуть використовувати зброю, яка буде надіслана, дуже-дуже швидко»", – наголосив республіканець.
- У суботу, 20 квітня 2024 року, палата представників конгресу США провела історичне голосування, під час якого погодила пакет допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню у розмірі 95 млрд доларів.
- Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом, під час якої очільники держав обговорили перший пакет американської допомоги після ухвалення закону.
- США готує додатковий пакет військової допомоги Україні. Він буде значно більшим, ніж попередні: включатиме бронетехніку, на додаток до артилерії та ППО.
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