"Ділянка є доволі активною": Defense Express щодо спростування інформації про окупацію двох населених пунктів на Дніпровщині

Про це розповів військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в етері Еспресо.

"Відомо лише одне, що ця ділянка є доволі активною, що ситуація може постійно змінюватися. І це пов'язано саме з особливостями ведення бойових дій на цьому етапі розвитку, на кількості наявних засобів в Силах оборони України. З огляду на те, що ми вже знаємо, що на певних ділянках немає усталеної лінії, більшість з таких ділянок контролюються дистанційно за допомогою дронів і за допомогою груп оперативного реагування. Тому вже неодноразово були ситуації, коли ті ж групи противника забігали для того, щоб зробити фото, вивісити свій аквафреш, ну і загинути", - сказав він.

Валерій Рябих наголосив, що з окупантами миттєво розбиралися наші Сили оборони за допомогою дистанційних засобів.

"Тут нічого такого, що б казало про якийсь сюрприз для нас, бо вже про те, що війна підкрадалася до саме Дніпропетровської області з початку літа. І якраз окупанти заявляти почали тоді про те, що нібито вони пересікли кордон, адміністративний кордон Дніпропетровської області. Тут слід зазначити, що фронт вплотну підібрався до кордону Дніпропетровщини на всій ділянці. І тому ситуація от така, як є", - зазначив військовий експерт.