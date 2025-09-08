Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Для чого мені гроші, робота, що завгодно, якщо у мене не буде свободи, - польський журналіст Пшедляцкі
Ексклюзив

Для чого мені гроші, робота, що завгодно, якщо у мене не буде свободи, - польський журналіст Пшедляцкі

Марина Клюєва
8 вересня, 2025 понедiлок
15:00
Війна з Росією

Я не знаю наскільки багато поляків пішли б захищати свою країну

Зміст

Таку думку висловив польський журналіст Міхал Пшедляцкі у проєкті "Європейці" з Лесею Вакулюк на Еспресо.

"Переживаю за те (чи пішли б поляки захищати свою країну чи Україну у випадку найгіршого сценарію російсько-української війни, - ред.) Я не знаю наскільки багато поляків пішли б захищати свою країну, не знаю. Здається мені, що це була б менша кількість, ніж українців, які стали до боротьби, але напевно ми б теж мали справу з великою хвилею мобілізації, оскільки поляки говорять, що не віддадуть те, що мають. Останні десятиліття, гадаю, призвели до збагачення польського суспільства, сприяли тому, що люди можуть жити самі без підтримки родини чи друзів. В суспільствах, які не перебувають на такому рівні заможності, треба мати, на кого покластися, бо самому важко вижити, щось залагодити. І тоді ця єдність, співпраця, ця спільна сила дуже відчувається. В західних суспільствах люди можуть багато чого вирішити за допомогою грошей", - зазначив він.

Водночас Міхал Пшедляцкі зауважив, що вірить у польське суспільство і вірить у силу прикладу. 

"Так ті українці, які пішли воювати на перший, другий день повномасштабного вторгнення, як ті, які воювали раніше, до повномасштабного вторгнення, показали величезний приклад тим, хто почав повертатися з-за кордону, для тих, хто вирішив піти до мобілізаційної комісії через тиждень, через місяць. Так само я вірю, що такі приклади будуть у нас в Польщі, і це призведе до напливу людей, щоб боротися. Свобода одна. Хтось мене колись запитав, чому в кожну акцію допомоги я вкладаю свої гроші, чому я не заощаджую? Чому, коли через рік після важкої аварії, яку я пережив і далі живу, частково понівечений, частково без чуття в кінцівках, не маючи змоги працювати, я надалі використовую заощадження, щоб підтримувати Україну. Я сказав, що свобода одна. Для чого мені гроші, робота, що завгодно, якщо у мене не буде свободи", - додав журналіст. 

