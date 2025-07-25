Доки Путін реально не відчує нашу силу на полі бою, триватиме гальмування переговорного процесу, - генерал-лейтенант Романенко

Про це в ефірі Еспресо сказав засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України", заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.) генерал-лейтенант Ігор Романенко.

"Силам оборони України потрібно дуже добре боротися, щоб утримати позиції й не допустити просування ворога. Ситуація погіршується навколо Покровська, вони вже охопили його разом із Мирноградом. З трьох боків атакують Костянтинівку з боку Покровська. Тобто просування тактичного рівня з боку ворога за ці пів року все ж таки відбувається.

Якщо ми суттєво вплинемо на можливості й потенціал збройних сил РФ до кінця року, це стане підґрунтям для початку справжніх переговорів щодо зупинення бойових дій", - зазначив Романенко.

За словами генерал-лейтенанта, доки Путін на полі бою реально не відчує нашу силу, триватиме гальмування цих процесів і в найкращому випадку переговори зводитимуться до гуманітарної сфери.

"Безумовно, нам потрібно повертати і полонених, і цивільних, і дітей, але це не розмова про принципове зупинення бойових дій і загалом не про перехід до стратегічного рівня питань щодо мирних угод.

Тому завдання на другу половину року полягає саме в цьому, і ми маємо всіляко допомагати Силам оборони України, щоб вони виконали це важливе стратегічне завдання", - додав Романенко.