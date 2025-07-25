Доки Путін реально не відчує нашу силу на полі бою, триватиме гальмування переговорного процесу, - генерал-лейтенант Романенко
Просування мирних ініціатив і надалі буксуватиме, якщо Росія не зазнає серйозних поразок на полі бою. Лише перемоги ЗСУ можуть змусити агресора сісти за стіл справжніх переговорів
Про це в ефірі Еспресо сказав засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України", заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.) генерал-лейтенант Ігор Романенко.
"Силам оборони України потрібно дуже добре боротися, щоб утримати позиції й не допустити просування ворога. Ситуація погіршується навколо Покровська, вони вже охопили його разом із Мирноградом. З трьох боків атакують Костянтинівку з боку Покровська. Тобто просування тактичного рівня з боку ворога за ці пів року все ж таки відбувається.
Якщо ми суттєво вплинемо на можливості й потенціал збройних сил РФ до кінця року, це стане підґрунтям для початку справжніх переговорів щодо зупинення бойових дій", - зазначив Романенко.
За словами генерал-лейтенанта, доки Путін на полі бою реально не відчує нашу силу, триватиме гальмування цих процесів і в найкращому випадку переговори зводитимуться до гуманітарної сфери.
"Безумовно, нам потрібно повертати і полонених, і цивільних, і дітей, але це не розмова про принципове зупинення бойових дій і загалом не про перехід до стратегічного рівня питань щодо мирних угод.
Тому завдання на другу половину року полягає саме в цьому, і ми маємо всіляко допомагати Силам оборони України, щоб вони виконали це важливе стратегічне завдання", - додав Романенко.
- 23 липня у Стамбулі відбувся третій раунд перемовин між Україною та РФ. Головними темами були припинення вогню, звільнення полонених, а також організація зустрічі Зеленського й Путіна.
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