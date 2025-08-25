Досвід, який ми можемо масштабувати, не має жодна армія у світі, - офіцер ЗСУ Матяш

Про це в інтерв'ю на Еспресо заявив офіцер ЗСУ Олександр Матяш.

"Приватні воєнізовані компанії в Україні насправді прикольна тема. Цей світ нестабільний, тому потрібні люди, які готові за гроші продавати свій досвід. Я вважаю, це круто. І в цьому питанні зовсім неважливе фінансування. Адже Досвід, який ми можемо зараз масштабувати, не має жодна армія у світі", - вважає Матяш.

Офіцер наголосив, що інструктори Сил оборони України 100% будуть потрібні в інших країнах після завершення війни.

"Я вважаю, що незалежно від того, як завершиться ця війна, найбільш високооплачуваними позиціями в Європі та Америці будуть наші інструктори, які приїдуть ділитися своїм досвідом", - підсумував він