Досвід, який ми можемо масштабувати, не має жодна армія у світі, - офіцер ЗСУ Матяш
Жодна сучасна армія будь-якої країни світу не має такого рівня досвіду, як ЗСУ і цей досвід можна масштабувати.
Про це в інтерв'ю на Еспресо заявив офіцер ЗСУ Олександр Матяш.
"Приватні воєнізовані компанії в Україні насправді прикольна тема. Цей світ нестабільний, тому потрібні люди, які готові за гроші продавати свій досвід. Я вважаю, це круто. І в цьому питанні зовсім неважливе фінансування. Адже Досвід, який ми можемо зараз масштабувати, не має жодна армія у світі", - вважає Матяш.
Офіцер наголосив, що інструктори Сил оборони України 100% будуть потрібні в інших країнах після завершення війни.
"Я вважаю, що незалежно від того, як завершиться ця війна, найбільш високооплачуваними позиціями в Європі та Америці будуть наші інструктори, які приїдуть ділитися своїм досвідом", - підсумував він
- 24 серпня президент Австрійського руху Пан-Європа Райнхард Клоучек заявив, що найліпша гарантія безпеки - це сильна потужна Україна
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.13 Купівля 41.13Продаж 41.62
- EUR Купівля 48.09Продаж 48.78
- Актуальне
- Важливе