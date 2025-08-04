Двоє росіян менш ніж за місяць після обміну знову потрапили в полон на тому самому напрямку, – "Хочу жить"
Двоє російських окупантів менш ніж за місяць після обміну знову потрапили в полон під Вовчанськом – там, де Збройні Сили України полонили їх і першого разу
Про це повідомляє проєкт "Хочу жить".
Сактаагай Шагаа Михайлович, уродженець Туви з поганим знанням російської мови, підписав контракт із міністерством оборони РФ 10 грудня 2024 року. Без жодної підготовки його відправили в 83-й мотострілецький полк. Уже в січні, тобто через місяць, під час штурму Вовчанська він дістав поранення та потрапив у полон ЗСУ.
20 червня 2025 року його повернули до Росії за стамбульськими домовленостями як пораненого військовополоненого. Проте лікування чи реабілітації він не отримав — додому також не потрапив. Його затримали ефесбешники, допитували в казармах 27-ї окремої мотострілецької бригади під Москвою, після чого знову відправили на фронт під Вовчанськ. Розуміючи, що український полон — єдиний шанс вижити, 19 липня 2025 року він знову здався ЗСУ. Між обміном і повторним полоном пройшло менш як місяць.
Подібна історія трапилась із Дмитром Вікторовичем Івановим, 21-річним уродженцем Республіки Комі. Він підписав контракт 11 вересня 2024 року й без підготовки був відправлений штурмувати Вовчанськ. Уже 7 жовтня 2024 року він дістав поранення і потрапив у полон. Після обміну 9 червня 2025 року його теж знову відправили на фронт, а 19 липня він потрапив у полон на тому самому напрямку.
"Хочу жить" підкреслює, що ці історії демонструють повне безглуздя й жорстокість російської військової машини, яка, намагаючись задовольнити амбіції диктатора, без розбору кидає на смерть усіх — незалежно від віку, стану здоров’я чи походження. Там зазначили, що цим росіянам вдалося вижити, але більшість, кого кидають на фронт після обміну, гине.
- У липні українські прикордонники взяли в полон російського морпіха на Курському напрямку. Військовослужбовець загубився і сам прийшов на пост ДПСУ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.48 Купівля 41.48Продаж 41.99
- EUR Купівля 47.93Продаж 48.65
- Актуальне
- Важливе