Єрмак заявив, що Трамп може закінчити війну в Україні до кінця року

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю The Times.

На думку Єрмака, загроза вторинних санкцій спрацює, оскільки вона також чинитиме тиск на Китай та Індію – двох найбільших імпортерів викопного палива в Росії, і змусить їх наполягати на угоді, щоб уникнути нових торговельних війн з Білим домом.

"Лише економічні проблеми здатні по-справжньому натиснути на Путіна і змусити його визнати, що продовження цієї війни обходиться йому занадто дорого. Ці нові санкції з боку Сполучених Штатів настільки важливі, тому що, на жаль, весь цей рік ціна на нафту давала йому можливість фінансувати свою військову машину. Вони створять дуже сильний тиск на Путіна, і він втратить величезну кількість грошей. І країни, які купують російську нафту, також будуть тиснути на нього", - зазначив Єрмак.

Керівник Офісу президента додав, що "результат ми побачимо до кінця цього року".