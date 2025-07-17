Єрмак заявив, що Трамп може закінчити війну в Україні до кінця року
Президент США Дональд Трамп може закінчити війну в Україні до кінця цього року, якщо виконає свою погрозу запровадити значні санкції проти всіх, хто купує російську нафту і газ
Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю The Times.
На думку Єрмака, загроза вторинних санкцій спрацює, оскільки вона також чинитиме тиск на Китай та Індію – двох найбільших імпортерів викопного палива в Росії, і змусить їх наполягати на угоді, щоб уникнути нових торговельних війн з Білим домом.
"Лише економічні проблеми здатні по-справжньому натиснути на Путіна і змусити його визнати, що продовження цієї війни обходиться йому занадто дорого. Ці нові санкції з боку Сполучених Штатів настільки важливі, тому що, на жаль, весь цей рік ціна на нафту давала йому можливість фінансувати свою військову машину. Вони створять дуже сильний тиск на Путіна, і він втратить величезну кількість грошей. І країни, які купують російську нафту, також будуть тиснути на нього", - зазначив Єрмак.
Керівник Офісу президента додав, що "результат ми побачимо до кінця цього року".
- Нагадаємо, на початку тижня президент США Дональд Трамп заявив, що запровадить вторинні мита для РФ, які можуть сягнути 100%, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто мирної угоди з Україною.
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