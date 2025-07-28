"Готуємо нові важливі проєкти": Шмигаль анонсував розширення співпраці зі США у сфері оборони

Про це він повідомив у telegram.

Так, Шмигаль зустрівся в Києві з тимчасово повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс, аташе з питань оборони при посольстві США в Україні бригадним генералом Бредом Ніколсоном та командувачем SAG-U та NSATU генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом.

Міністр подякував США й особисто президентові Трампу за анонсовану передачу систем Patriot та далекобійної зброї. Він наголосив, що це важливо для захисту людей від щоденних російських обстрілів.

"Обговорили стан виконання домовленостей у сфері оборонної підтримки та розвиток двосторонньої співпраці, зокрема щодо спільних виробництв безпілотників. Готуємо нові важливі проєкти", - написав Шмигаль.

Також сторони підбили підсумки зустрічі у форматі "Рамштайн". Очільник Міноборони подякував за участь міністра оборони Піта Геґсета й наголосив, що важливо провести наступне засідання в очному форматі вже найближчим часом.