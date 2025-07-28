"Готуємо нові важливі проєкти": Шмигаль анонсував розширення співпраці зі США у сфері оборони
Міністр оборони України Денис Шмигаль 28 липня провів переговори з американською делегацією та анонсував спільні проєкти
Про це він повідомив у telegram.
Так, Шмигаль зустрівся в Києві з тимчасово повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс, аташе з питань оборони при посольстві США в Україні бригадним генералом Бредом Ніколсоном та командувачем SAG-U та NSATU генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом.
Міністр подякував США й особисто президентові Трампу за анонсовану передачу систем Patriot та далекобійної зброї. Він наголосив, що це важливо для захисту людей від щоденних російських обстрілів.
"Обговорили стан виконання домовленостей у сфері оборонної підтримки та розвиток двосторонньої співпраці, зокрема щодо спільних виробництв безпілотників. Готуємо нові важливі проєкти", - написав Шмигаль.
Також сторони підбили підсумки зустрічі у форматі "Рамштайн". Очільник Міноборони подякував за участь міністра оборони Піта Геґсета й наголосив, що важливо провести наступне засідання в очному форматі вже найближчим часом.
- На засіданні у форматі "Рамштайн" 21 липня були присутні 52 держави на рівні глав міноборони чи їхніх заступників. За підсумками засідання Україна, зокрема, отримає від Великої Британії та Німеччини 220 тис. снарядів для Gepard.
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