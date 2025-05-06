"І 9 травня, і бажання торкнутися адмінкордону з Дніпропетровщиною": військовий оглядач про активізацію окупантів на фронті
Учора DeepState повідомляв, що згідно з даними Генштабу, за останній тиждень суттєво виросла інтенсивність бойових дій на фронті
В етері Громадського радіо військовий оглядач Денис Попович розповів про чинники, які зумовлюють активізацію російських окупантів на багатьох ділянках фронту.
"І 9 травня, і бажання торкнутися адміністративного кордону з Дніпропетровщиною. Навіть хоча б заради того, щоб сфотографуватися поруч зі стелою Дніпропетровської області та відправити світлини кому потрібно. А там далі — убʼють чи ні — інше питання. Це перше", — зауважив Денис Попович.
Другою причиною активізації окупантів оглядач називає: "Взагалі намацати нашу оборону, знайти там слабкі місця та приховати те, де вони будуть наступати, де буде головний удар. Хоча, на мій погляд, це уже зрозуміло, це буде Костянтинівка".
Третім же чинником, на думку Поповича, є бажання так чи інакше зміцнити переговорні позиції: "Переговорний трек триває, попри те, що є низка заяв, які можуть нам дати зрозуміти, що все припиняється. Але, він триває. Ось кілька таких чинників, які зумовлюють їхню надмірну активність".
"Прадіди дійшли до Берліна, а вони хочуть дійти до кордонів Дніпропетровської області на 9 травня. Такий от символізм вони собі вирішили. Для того, щоб доповісти, що це зроблено. Що от, "ми дійшли до цієї межі". Хоча би сфотографуватися біля оцієї стели і сказати, що "ми дійшли". І на 9 травня про це повідомити", — додав Денис Попович.
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