Іноземці, які бажають служити в українській армії, проходитимуть перевірку на поліграфі

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Відповідне положення, розроблене оборонним відомством, затвердив Кабінет міністрів.

Психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа проводитиме новостворений Центр рекрутингу іноземців та людей без громадянства із залученням фахівців Міноборони та Нацгвардії. Дослідження здійснюватимуть мовою, якою володіє кандидат.

У Міноборони додали, що така перевірка стане обов'язковою для кандидатів на офіцерські посади та посади з доступом до державної таємниці. Її також проходитимуть кандидати, які надали сумнівні дані про себе.

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Чинні військовослужбовці-іноземці можуть проходити таку перевірку за ініціативою СБУ або командування частини.

Як зазначили у відомстві, кандидати повинні надати письмову згоду на проходження дослідження та не мати медичних протипоказань. Незгода може стати підставою для відмови у прийнятті на військову службу.