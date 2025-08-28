Хочуть зламати волю народу до спротиву: речник ОСУВ "Дніпро" про напрямки фронту, де окупанти тиснуть найбільше та обстріл Києва

Про це в ефірі Громадського радіо розповів Віктор Трегубов, речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро".

"Загалом, по всій лінії розмежування у них доволі таки сильний тиск. І всі вони (окупанти — ред.) використовують одну й ту саму тактику. Малі групи намагаються інфільтруватися повз першу лінію українських позицій, і паралельно при цьому в усю глибину працюють БпЛА.

Якщо брати Покровський напрямок, — там зараз основні зусилля сконцентровані, по-перше, на спробах увійти в сам Покровськ з кількох навіть уже напрямків: з півдня і з північного сходу. Другий напрямок — це активні спроби росіян просуватися у бік Костянтинівки, вони все ж таки зайняли там Попів Яр і просуваються через нього, і намагаються вийти далі на Костянтинівку".

На Новопавлівському напрямку, каже Віктор Трегубов, росіяни активно намагаються пробитися і закріпитися у Дніпропетровській області.

"А на Лиманському напрямку — це, в першу чергу, атаки в бік, вже фактично неіснуючого Серебрянського лісництва", — додав військовий.

Також речник ОСУК "Дніпро" прокоментував нічний обстріл Києва, що забрав життя щонайменше 8 людей, зазначивши, що так росіяни хочуть зламати волю народу до спротиву .

"У росіян був час піднакопичити — вони зараз не можуть підтримувати постійний цей тиск — вони піднакоплюють і випускають те, що в них було створено і накоплено десь за місяць, наприклад. Що ми власне зараз і маємо. Безумовно, вони хочуть тиснути не тільки на фронті, а й в першу чергу, у цивільному просторі. На голови наших людей. На серця, на душі. Вони хочуть залякати, щоб поламати політичну волю, волю народу до спротиву", - прокоментував Трегубов.

За його словами, - це одна із ключових цілей. Саме тому дуже часто "летить" по об’єктах, які взагалі не мають нічого спільного не те, що б з військовою справою, а навіть взагалі з обороною. Тому що вони хочуть залякати людей, і змінити думку в тилу, змусити людей остаточно "втомитися від війни" і сказати "давайте, від будь-чого відмовимось, аби це все закінчилося".