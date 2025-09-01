Київ скликав позачергове засідання Ради Україна-НАТО через нещодавні атаки РФ
У Брюсселі 1 вересня відбудеться позачергове засідання Ради Україна-НАТО на прохання Києва через нещодавні масовані російські атаки
Про це оголосив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
"Сьогодні в Брюсселі відбудеться позачергове засідання Ради НАТО-Україна на прохання України та у відповідь на нещодавні масовані повітряні атаки Росії", – заявив він.
У межах засідання триватиме діалог стосовно вживання спільних кроків для відповіді на відмову Кремля від мирних зусиль та ескалацію терору проти українців.
"Ми вдячні НАТО та всім союзникам, які продовжують демонструвати рішучу підтримку України та значущі мирні зусилля. Москва повинна відчувати сильніший тиск як наслідок продовження війни", – резюмував Сибіга.
- У середу ввечері, 27 серпня, російська злочинна армія запустила ударні БПЛА та ракети по території України. У Києві загинуло 25 людей, ще 53 людини було поранено.
- Біла Церква
