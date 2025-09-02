Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією "Ліквідували 17 військових полку "Азов" та дві американські бронемашини в районі Глущенкового": ЦПД попередив про новий фейк росіян

"Ліквідували 17 військових полку "Азов" та дві американські бронемашини в районі Глущенкового": ЦПД попередив про новий фейк росіян

Марія Музиченко
2 вересня, 2025 вiвторок
18:34
Війна з Росією Російська дезінформація

Російські пропагандисти поширюють фейкове відео, нібито бійці РФ ліквідували 17 військовослужбовців полку "Азов" та знищили дві американські бронемашини в районі Глущенкового Харківської області

Зміст

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у telegram-каналі.

"Російські пропагандистські медіа поширюють відео, на якому нібито підрозділи армії РФ ліквідували 17 військовослужбовців полку "Азов" та дві американські бронемашини в районі Глущенкового", - йдеться у повідомленні.

ЦПД наголосив, що поширена інформація — черговий фейк РФ. На відео видно неушкоджену рослинність, цілісні бліндажі та відсутність слідів вибухів, що не відповідає реальній картині бойових дій. Також на відео обличчя всіх "загиблих" приховані, що унеможливлює будь-яку перевірку особистостей, і таку практику російська пропаганда почала використовувати після того, як на подібних фейкових роликах впізнали акторів РФ.

Читайте також: Росіяни запустили фейк про 1,7 млн втрат ЗСУ у війні, – ЦПД

Окрім цього центр підкреслив, що у відео згадується знищення американської техніки, однак у кадрі вона взагалі не фігурує. А також російські пропагандисти у звичній для себе манері плутають "Азов" та 3-тю окрему штурмову бригаду.

"Мета фейку — створити картинку "перемог" російської армії й нівелювати досягнення і професійність 3 ОШБр та "Азову", - зазначається у повідомленні. 

  • 14 серпня ЦПД повідомив, що російські пропагандисти поширюють у соцмережах фейкові відео, створені за допомогою ШІ, щоб дискредитувати рекрутингові ролики бригади НГУ "Азов".
Теги:
Новини
Україна
російська армія
Нацгвардiя
фейк
Харківщина
пропаганда
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
Дезінформація
Читайте також:
Автор Марина Клюєва
31 серпня, 2025 неділя
Перевчати когось українській мові нам абсолютно не потрібно, це приватний простір, ніхто не може його порушувати, - письменниця Кузнєцова
Автор Оксана Ліховід
1 вересня, 2025 понедiлок
У РФ залишився лише один: Defense Express про знищення радіотелескопа РТ-70 під Євпаторією
Автор Марина Клюєва
1 вересня, 2025 понедiлок
У Радянському Союзі робили так, щоб тобі зі своїм іменем було незручно жити, - письменниця Кузнєцова
Київ
+22.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.59
  • EUR
    Купівля 47.91
    Продаж 48.58
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
2 вересня
19:00
Ілля Вітюк
Бригадному генералу СБУ Вітюку оголосили підозру в незаконному збагаченні. У Службі безпеки заявляють про вибіркове правосуддя з боку НАБУ та САП
18:39
Ексклюзив
Михайло-Віктор Лемберг
Син підозрюваного у вбивстві Парубія - герой Бахмута, який вважається зниклим безвісти - мати
18:19
Ексклюзив
атака дронами, шахед, герань
Якщо ми завдамо удари по двох заводах у РФ, проблема "шахедів" буде вирішена, - авіаексперт Романенко
18:09
Огляд
Трамп на даху
Зникнення Трампа: як тиша породила хвилю чуток про смерть і хвороби. Пояснюємо
18:04
Ексклюзив
Андрій Юсов
Путін намагається виграти війну за розум українців, - Юсов
18:00
OPINION
Біг по колу. Навіщо Росії Янукович?
17:46
Російському судді, який виносить вироки полоненим захисникам Маріуполя, СБУ заочно повідомила про підозру
17:46
Ексклюзив
Валентин Наливайченко
Настав час владі та правоохоронцям оприлюднити списки РФ на ліквідацію, - Наливайченко про вбивство Андрія Парубія
17:31
Трамп і Путін
Путін міг сприйняти слова Трампа, як "зелене світло" на продовження війни проти України, - The Times
17:07
Аналітика
155-мм артилерійські снаряди
Як працює “снарядний міст” від Європи до України та що на це впливає
17:00
ППО
Під час російської атаки на Київ та область вдень 2 вересня ППО знешкодила 48 ворожих БПЛА
16:58
Від початку доби на фронті зафіксували 76 боїв: найбільше ворожих атак на Покровському напрямку
16:52
школярка, першокласниця
Держпрограму "Пакунок школяра" планують розширити на книги, - Мінсоцполітики
16:42
Оновлено
землетрус в Афганіснані
Кількість жертв землетрусу в Афганістані перевищила 1400 людей, ще понад 3000 поранені
16:37
Газпром
Росія підписала угоду про будівництво нового масштабного газопроводу до Китаю
16:17
Оновлено
Режисерка Ворожбит заявила, що її доньці відмовили у проживанні в гуртожитку УКУ через ЛГБТ-символіку в соцмережах. Ректор університету відреагував
16:03
Огляд
Польовий госпіталь
Інструкції лікарням у Франції щодо роботи з великою кількістю поранених та найдовший у світі підвісний міст: як країни ЄС готуються до ймовірної війни
16:02
OPINION
Саміт у Китаї: Якби США були активними, Путін, Сі та Моді сиділи б біля розбитого корита
15:59
У Польщі представили дрон "Качка" з опудалом лебедя для розвідки і атаки
15:49
БпЛА "Генерал Черешня"
Через DOT-Chain Defence за перший місяць на фронт передали 5,6 тис. дронів на суму 216 млн грн
15:48
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:43
Оновлено
Фіцо під час зустрічі з Путіним
Фіцо під час зустрічі з Путіним пожалівся на атаки на нафтопровід "Дружба" та порівняв членство в ЄС із "жабою на дні колодязя"
15:32
Марк Рютте
Рютте розповів про два напрямки роботи для закінчення війни в Україні: серед них гарантії безпеки
15:24
діти Україна
З Росії й ТОТ України вдалося повернути групу дітей віком від 3 до 18 років
15:14
Поліцейський з Києва перевозив ухилянтів до кордону під виглядом спецпризначенців, — ДБР
15:07
Оновлено
сили ППО
РФ від ранку атакувала дронами Київ та область: в Дніпровському районі столиці впав уламок БПЛА
14:57
Огляд
колаж-гривня
Коли 15–20 грн були мінімальною зарплатою: 29 років тому в Україні запровадили гривню
14:54
Прем’єр-міністр Люксембургу Люк Фріден
Люксембург доєднається до закупівлі зброї у США для України в межах ініціативи PURL
14:52
Реджеп Тайїп Ердоган
Ердоган після розмов із Зеленським та Путіним заявив, що вони "ще не готові" до особистої зустрічі
14:36
Вийшов трейлер документального фільму "Океан Ельзи: Спостереження Шторму"
14:27
росія китай
Китай запровадить "пробний" безвізовий режим для громадян РФ
14:06
OPINION
Індія та Китай чудово порозуміються
14:05
Трамп
"Ніхто в історії не зробив того, що я": Трамп каже, що не хоче Нобелівської премії миру, а бажає "справедливого ставлення"
13:43
путін
Путін заявив, що РФ нібито не планує нападати на Європу та воює в Україні заради "захисту власних інтересів"
13:27
російський диктатор Володимир Путін
Путін заявив, що нібито готовий до співпраці на ЗАЕС у тристоронньому форматі зі США та Україною
12:32
2000 метрів до Андріївки
Фільм "2000 метрів до Андріївки" Чернова встановив рекорд за кількістю глядачів у перший тиждень прокату
12:23
Збір на РЕБ та двигуни для медеваків ССО
12:20
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон, що вводить 10% мита на експорт насіння сої та ріпаку
12:07
ВПК КНДР (Північної Кореї)
Розвідка Південної Кореї назвала кількість загиблих військових КНДР на війні проти України
12:03
Джамала
Євробачення-2026: Джамала стала новою музичною продюсеркою Нацвідбору
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV