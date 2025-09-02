"Ліквідували 17 військових полку "Азов" та дві американські бронемашини в районі Глущенкового": ЦПД попередив про новий фейк росіян
Російські пропагандисти поширюють фейкове відео, нібито бійці РФ ліквідували 17 військовослужбовців полку "Азов" та знищили дві американські бронемашини в районі Глущенкового Харківської області
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у telegram-каналі.
"Російські пропагандистські медіа поширюють відео, на якому нібито підрозділи армії РФ ліквідували 17 військовослужбовців полку "Азов" та дві американські бронемашини в районі Глущенкового", - йдеться у повідомленні.
ЦПД наголосив, що поширена інформація — черговий фейк РФ. На відео видно неушкоджену рослинність, цілісні бліндажі та відсутність слідів вибухів, що не відповідає реальній картині бойових дій. Також на відео обличчя всіх "загиблих" приховані, що унеможливлює будь-яку перевірку особистостей, і таку практику російська пропаганда почала використовувати після того, як на подібних фейкових роликах впізнали акторів РФ.
Читайте також: Росіяни запустили фейк про 1,7 млн втрат ЗСУ у війні, – ЦПД
Окрім цього центр підкреслив, що у відео згадується знищення американської техніки, однак у кадрі вона взагалі не фігурує. А також російські пропагандисти у звичній для себе манері плутають "Азов" та 3-тю окрему штурмову бригаду.
"Мета фейку — створити картинку "перемог" російської армії й нівелювати досягнення і професійність 3 ОШБр та "Азову", - зазначається у повідомленні.
- 14 серпня ЦПД повідомив, що російські пропагандисти поширюють у соцмережах фейкові відео, створені за допомогою ШІ, щоб дискредитувати рекрутингові ролики бригади НГУ "Азов".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.59
- EUR Купівля 47.91Продаж 48.58
- Актуальне
- Важливе