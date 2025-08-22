Литва вручила Росії ноту протесту через комбіновану атаку на Україну у ніч на 21 серпня

Про це інформує МЗС Литви.

У МЗС зазначили, що у ніч на 21 серпня Росія запустила 574 безпілотники та 40 ракет по Україні, націлившись на житлові будинки та цивільну інфраструктуру по всій Україні, в результаті чого постраждали десятки цивільних.

"У ноті зазначається: продовження терору проти України збройними силами Російської Федерації в той час, коли Європа і Сполучені Штати докладають величезних зусиль для припинення війни й досягнення тривалого миру, чітко демонструє, що Російська Федерація не бажає відмовитися від своїх агресивних цілей щодо України або прагнути миру, а її участь у переговорах є лицемірною і спрямованою виключно на те, щоб виграти час для продовження захоплення частин території України та уникнення нових західних санкцій", - йдеться у повідомленні.