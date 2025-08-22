Литва вручила Росії ноту протесту через комбіновану атаку на Україну у ніч на 21 серпня
Міністерство закордонних справ Литви 21 серпня викликало тимчасового повіреного у справах посольства Росії: йому вручили ноту протесту у зв'язку з комбінованою атакою РФ
Про це інформує МЗС Литви.
У МЗС зазначили, що у ніч на 21 серпня Росія запустила 574 безпілотники та 40 ракет по Україні, націлившись на житлові будинки та цивільну інфраструктуру по всій Україні, в результаті чого постраждали десятки цивільних.
"У ноті зазначається: продовження терору проти України збройними силами Російської Федерації в той час, коли Європа і Сполучені Штати докладають величезних зусиль для припинення війни й досягнення тривалого миру, чітко демонструє, що Російська Федерація не бажає відмовитися від своїх агресивних цілей щодо України або прагнути миру, а її участь у переговорах є лицемірною і спрямованою виключно на те, щоб виграти час для продовження захоплення частин території України та уникнення нових західних санкцій", - йдеться у повідомленні.
- Уночі 21 серпня російська окупаційна армія здійснила комбіновану атаку на Україну. Наслідки атаки фіксували в Мукачево, Львові, Запоріжжі тощо. Загинула людина, є постраждалі. Детальніше читайте у новині.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.53
- EUR Купівля 47.81Продаж 48.43
- Актуальне
- Важливе