Лукашенко заявив, що Путін нібито відмовився бити "Орешником" по Банковій

Про це повідомив наближений до Лукашенка телеграм-канал "Пул первого".

Олександр Лукашенко заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну пропонували вдарити балістичною ракетою "Орешник" по офісу президента України. У відповідь, за словами президента Білорусі, Путін зазначив: "У жодному разі".

Лукашенко також поділився, що вважає абсолютно неправильною думку, що Трамп нібито програв за підсумками переговорів. Він думає, що конкретних домовленостей там не могло бути, оскільки зустрічалися не сторони конфлікту, а лише одна зі сторін. А президент США виступав посередником, щоб дізнатися про позицію Росії. І Дональд Трамп із цією роллю чудово впорався.

"Чому дорікати Трампу, що він не привіз конкретних результатів?", - сказав Лукашенко.

На його думку, про конкретику міг говорити Володимир Путін, але не вважав за необхідне це робити, "виступив дипломатично".

"Але Трамп мене здивував. Він класно зіграв свою роль попри всі очікування", - додав Лукашенко.