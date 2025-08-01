Медсестра-агентка ГРУ готувала прорив російських ДРГ у напрямку Сум: їй загрожує довічне ув’язнення
Служба безпеки України затримала жінку, яку підозрюють у співпраці з російською воєнною розвідкою (ГРУ РФ) та підготовці прориву російських ДРГ у напрямку Сум
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За даними слідства, затриманою виявилася колишня медсестра із Сумської області, яку російські спецслужби завербували через телеграм-канали. Її основне завдання — проводити розвідку прикордонних районів, зокрема встановлювати координати блокпостів, опорних пунктів та спостережних позицій українських захисників.
За інформацією СБУ, росіяни планували використати отримані дані для виявлення слабких місць на лінії оборони та організації проривів ДРГ з подальшим закріпленням у тилу українських підрозділів.
Агентка діяла приховано — вона закріпила мінікамеру на велосипеді, щоб непомітно фіксувати військові об’єкти. Отриману інформацію — фото та відео з нанесеними на мапу координатами — жінка передавала через месенджер своєму куратору з РФ.
Контррозвідники СБУ завчасно викрили її діяльність, задокументували кожен етап співпраці з ворогом і вжили заходів для захисту позицій українських Сил оборони.
фото: СБУ
Затримання відбулося під час чергової спроби зняти прикордонний міст, яким планувалося просування ДРГ.
Жінці оголошено підозру за ч. 2 ст. 111 КК України — державна зрада в умовах воєнного стану. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Зараз вона перебуває під вартою.
- У середу, 30 липня, медсестра-агентка ФСБ з Херсона, яка передавала окупантам особисті дані військових Сил оборони, отримала довічне увʼязнення.
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