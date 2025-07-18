Міноборони розтлумачило закон про виплату 15 млн грн родинам військових, котрі загинули в полоні

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Однак указана норма не стосується тих, хто свідомо здався в полон.

Також збільшено термін для отримання допомоги з трьох місяців до одного року для військових, які зазнали поранень, травм чи захворювань під час служби, що спричинили часткову втрату працездатності без встановлення інвалідності. Це стосується й тих, хто вже звільнений зі служби.

Причиною змін стало те, що через тривале лікування, реабілітацію та перебування в зоні бойових дій військові не завжди встигали зібрати необхідні документи в установлені строки.

Окрім цього, змінено механізм визначення розміру виплат у разі зміни групи інвалідності: тепер він залежить від прожиткового мінімуму на 1 січня того року, коли встановлено нову групу. Раніше розмір допомоги визначався за даними на момент первинного встановлення інвалідності.