Міноборони розтлумачило закон про виплату 15 млн грн родинам військових, котрі загинули в полоні
Ухвалений 16 липня закон закріплює право на отримання одноразової грошової допомоги в розмірі 15 млн грн у разі загибелі військовослужбовця в полоні, незалежно від причин смерті
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
Однак указана норма не стосується тих, хто свідомо здався в полон.
Також збільшено термін для отримання допомоги з трьох місяців до одного року для військових, які зазнали поранень, травм чи захворювань під час служби, що спричинили часткову втрату працездатності без встановлення інвалідності. Це стосується й тих, хто вже звільнений зі служби.
Причиною змін стало те, що через тривале лікування, реабілітацію та перебування в зоні бойових дій військові не завжди встигали зібрати необхідні документи в установлені строки.
Окрім цього, змінено механізм визначення розміру виплат у разі зміни групи інвалідності: тепер він залежить від прожиткового мінімуму на 1 січня того року, коли встановлено нову групу. Раніше розмір допомоги визначався за даними на момент первинного встановлення інвалідності.
- 16 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №13168, яким передбачено виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 15 млн грн родинам військовослужбовців, які загинули в полоні.
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