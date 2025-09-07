"Може бути повʼязаний з Днем воєнної розвідки України": експерт Лакійчук про удар росіян по будівлі Кабінету міністрів

Таку думку в етері Еспресо висловив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI", капітан першого рангу запасу ВМС України Павло Лакійчук

"Я можу звісно помилятись, але на мою субʼєктивну думку, удар по будівлі Кабінету міністрів, може бути повʼязаний з Днем воєнної розвідки України. Це схоже на "привітання" наших воїнів-розвідників. Адже, дрони СБУ і ГУР МО України дуже дошкуляють ворогу. Зокрема, завдають дуже великої шкоди російському нафтопереробному комплексу й промисловості. Вони там виють на болотах, а у відповідь фактично шантажують нас - бʼють по цивільних містах та інфраструктурі", - пояснив Лакійчук.

Експерт зауважив, що сьогодні росіяни атакували Україну величезною кількістю засобів ураження.

"Росіяни намагаються продемонструвати свою потужність. Той факт, що їхній дрон зміг долетіти до найзахищенішого кварталу в Києві, і є цією демонстрацією. Кількість засобів ураження під час нічної атаки сьогодні просто неймовірна. Один мій знайомий, який є журналістом, а зараз він є офіцером ППО, сказав, що їхній полк сьогодні вночі збив 150 "шахедів". До того ж разом з БПЛА були балістичні й крилаті ракети", - підсумував він.