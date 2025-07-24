На Донеччині оголосили про примусову евакуацію родин з дітьми з низки населених пунктів
У Донецькій області 24 липня ухвалили рішення розпочати примусову евакуацію родин з дітьми з низки населених пунктів Добропільської та Криворізької громад
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Розпочинаємо евакуацію родин з дітьми у примусовий спосіб з міста Добропілля, сіл Ганнівка, Новий Донбас, Рубіжне Добропільської громади та сіл Добропілля, Надія, Новокриворіжжя, Новомар’ївка, Новофедорівка, Ракша Криворізької громади", - йдеться у повідомленні.
Загалом, станом на 24 листопада там орієнтовно перебуває 928 дітей.
Вказано, що це рішення ухвалили на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Донецької області. Філашкін уже доручив місцевій владі, керівникам структурних підрозділів ОДА у координації з правоохоронцями якомога швидше організувати евакуацію сімей з дітьми та забезпечити належні умови проживання на більш безпечній території України.
"Вкотре наголошую: перебування на території Донецької несе постійну небезпеку. Евакуюйтесь, поки це ще можливо! Бережіть своїх близьких та не наражайте їх на небезпеку", - додав очільник Донецької ОВА.
- 1 червня із Синельниківського району Дніпропетровської області запровадили другу хвилю примусової евакуації населення. Це пов'язано із загостренням безпекової ситуації.
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