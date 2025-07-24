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На Донеччині оголосили про примусову евакуацію родин з дітьми з низки населених пунктів

Ольга Бабишена
24 липня, 2025 четвер
17:19
Війна з Росією Ілюстративне фото

У Донецькій області 24 липня ухвалили рішення розпочати примусову евакуацію родин з дітьми з низки населених пунктів Добропільської та Криворізької громад

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Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

"Розпочинаємо евакуацію родин з дітьми у примусовий спосіб з міста Добропілля, сіл Ганнівка, Новий Донбас, Рубіжне Добропільської громади та сіл Добропілля, Надія, Новокриворіжжя, Новомар’ївка, Новофедорівка, Ракша Криворізької громади", - йдеться у повідомленні. 

Загалом, станом на 24 листопада там орієнтовно перебуває 928 дітей.

Вказано, що це рішення ухвалили на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Донецької області. Філашкін уже доручив  місцевій владі, керівникам структурних підрозділів ОДА у координації з правоохоронцями якомога швидше організувати евакуацію сімей з дітьми та забезпечити належні умови проживання на більш безпечній території України.

"Вкотре наголошую: перебування на території Донецької несе постійну небезпеку. Евакуюйтесь, поки це ще можливо! Бережіть своїх близьких та не наражайте їх на небезпеку", - додав очільник Донецької ОВА. 

  • 1 червня із Синельниківського району Дніпропетровської області запровадили другу хвилю примусової евакуації населення. Це пов'язано із загостренням безпекової ситуації. 
Теги:
Новини
Суспільство
Донеччина
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