На Донеччині розширили зону примусової евакуації для родин з дітьми на пʼять населених пунктів
У Донецькій області оголосили примусову евакуацію для сімей з дітьми із міста Дружківка, а також з сіл Андріївка, Варварівка, Новоандріївка та Роганське
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін у telegram-каналі.
Відповідне рішення ухвалили 14 серпня на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Донецької області.
Примусову евакуацію сімей з дітьми оголосили у Дружківці й селах Андріївка, Варварівка, Новоандріївка та Роганське.
"Всього у цих населених пунктах наразі орієнтовно перебуває 1879 дітей. Ворог щодня обстрілює Донеччину близько 3000 разів - перебувати у регіоні дуже небезпечно для життя. Подбайте про найрідніших - про своїх дітей! Евакуюйтесь вчасно", - наголосив Філашкін.
За його словами, всі відповідальні структури мають чіткий механізм дій для проведення евакуації. Було наголошено на необхідності терміново організувати виїзд родин з дітьми та створити для них безпечні побутові умови.
- 13 серпня у Добропільській громаді Донецької області розпочато обов’язкове вивезення сімей з дітьми в примусовому порядку.
