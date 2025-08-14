На Донеччині розширили зону примусової евакуації для родин з дітьми на пʼять населених пунктів

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін у telegram-каналі.

Відповідне рішення ухвалили 14 серпня на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Донецької області.

Примусову евакуацію сімей з дітьми оголосили у Дружківці й селах Андріївка, Варварівка, Новоандріївка та Роганське.

"Всього у цих населених пунктах наразі орієнтовно перебуває 1879 дітей. Ворог щодня обстрілює Донеччину близько 3000 разів - перебувати у регіоні дуже небезпечно для життя. Подбайте про найрідніших - про своїх дітей! Евакуюйтесь вчасно", - наголосив Філашкін.

За його словами, всі відповідальні структури мають чіткий механізм дій для проведення евакуації. Було наголошено на необхідності терміново організувати виїзд родин з дітьми та створити для них безпечні побутові умови.