На Харківщині ворожі КАБи влучили в авто: загинуло подружжя та юна дівчина, є поранені
Увечері 15 лютого росіяни вдарили двома керованими авіабомбами по населеному пункту Вільхуватської громади Харківської області
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Зафіксовано влучання в автомобіль з цивільними: щонайменше двоє загиблих мирних жителів – чоловік та його дружина. Також є загоряння житлового приватного будинку, попередньо – двоє поранених", – написав він о 19:28.
Проте вже о 20:15 голова ОВА зазначив, що кількість загиблих збільшилася до трьох. Поблизу автомобіля виявили тіло дівчини близько 17 років, дані якої встановлюють.
На місці працюють екстрені служби.
- Напередодні, 14 лютого, російські терористи завдали ударів по селищу Великий Бурлук у Харківській області. Унаслідок цього загинули 5 людей
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