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Головна Війна з Росією На Харківщині ворожі КАБи влучили в авто: загинуло подружжя та юна дівчина, є поранені

На Харківщині ворожі КАБи влучили в авто: загинуло подружжя та юна дівчина, є поранені

15 лютого, 2024 четвер
20:34
Війна з Росією КАБ, "Гром-Э2"

Увечері 15 лютого росіяни вдарили двома керованими авіабомбами по населеному пункту Вільхуватської громади Харківської області

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

"Зафіксовано влучання в автомобіль з цивільними: щонайменше двоє загиблих мирних жителів – чоловік та його дружина. Також є загоряння житлового приватного будинку, попередньо – двоє поранених", – написав він о 19:28. 

Проте вже о 20:15 голова ОВА зазначив, що кількість загиблих збільшилася до трьох. Поблизу автомобіля виявили тіло дівчини близько 17 років, дані якої встановлюють.

На місці працюють екстрені служби.

  • Напередодні, 14 лютого, російські терористи завдали ударів по селищу Великий Бурлук у Харківській області. Унаслідок цього загинули 5 людей
Теги:
Новини
Харківщина
воєнні злочини Росії
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