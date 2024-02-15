На Харківщині ворожі КАБи влучили в авто: загинуло подружжя та юна дівчина, є поранені

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Зафіксовано влучання в автомобіль з цивільними: щонайменше двоє загиблих мирних жителів – чоловік та його дружина. Також є загоряння житлового приватного будинку, попередньо – двоє поранених", – написав він о 19:28.

Проте вже о 20:15 голова ОВА зазначив, що кількість загиблих збільшилася до трьох. Поблизу автомобіля виявили тіло дівчини близько 17 років, дані якої встановлюють.

На місці працюють екстрені служби.