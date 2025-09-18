Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією На Харківщині затримали агента РФ, який хотів зблизитися з воїнами ЗСУ і скоригувати по них удари

На Харківщині затримали агента РФ, який хотів зблизитися з воїнами ЗСУ і скоригувати по них удари

Дар'я Тарасова
18 вересня, 2025 четвер
13:36
Війна з Росією

СБУ затримала агента РФ, який хотів втертися в довіру до українських воїнів, відстежував координати Сил оборони, по яких рашисти готували удари надважкими авіабомбами, FPV-дронами та артилерією

Зміст

Про це повідомляє СБУ.

На Харківщині затримали ще одного російського агента. Чоловік відстежував координати Сил оборони, по яких рашисти готували удари надважкими авіабомбами, FPV-дронами та артилерією.

За матеріалами справи, росіян найбільше цікавили локації підрозділів 3-го армійського корпусу ЗСУ, які ведуть безперервні бої на одному з найважливіших напрямків східного фронту – Ізюмському.

За даними розслідування, коригуванням ворожого вогню займався 35-річний місцевий різнороб, який пішов на співпрацю з російськими спецслужбістами. Щоб зібрати розвіддані, агент намагався втертися в довіру до українських воїнів, пропонуючи їм допомогу в організації побуту.

За інформацією СБУ, фігурант знімав на фото і відео місця значної концентрації особового складу та військової техніки ЗСУ, а також позначав їх на гугл-картах.

"Співробітники СБУ викрили агента ще на початковому етапі його розвідактивності, задокументували його злочини та провели комплексні заходи для убезпечення позицій українських військ на цьому напрямку фронту. На завершальному етапі спецоперації фігуранта затримали. У нього вилучено смартфон із фото- та відеофайлами об’єктів ЗСУ, які він готував для виправлення куратору", - зазначили в СБУ.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

  • Раніше повідомлялося, що контррозвідка СБУ затримала подружжя місцевих жителів, яке намагалося в Запоріжжі підірвати українських захисників, заклавши саморобну вибухівку біля місця їхнього перебування.

 

Теги:
Новини
Кримінал
Україна
Росія
СБУ
державна зрада
Харківщина
Читайте також:
Автор Віталій Портников
17 вересня, 2025 середа
Трамп знову говорить про те, що Зеленському доведеться піти на угоду
Прапор США
Автор Катерина Ганжа
17 вересня, 2025 середа
Батько вбитої біженки Ірини Заруцької прибув до США для прощання з донькою, - ДПСУ
Динамо, УПЛ
Автор Дмитро Марценишин
18 вересня, 2025 четвер
Кубок України: результати та розклад матчів 1/16 фіналу
Київ
+16.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.02
    Купівля 41.02
    Продаж 41.49
  • EUR
    Купівля 48.44
    Продаж 49.11
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
18 вересня
14:40
російська пропаганда
ГУР спростувало інформацію про нібито конфлікт з Офісом президента
14:30
штучний інтелект
Італія першою в ЄС ухвалила закон про регулювання ШІ
14:24
На фото: Бріжит Макрон
Позов про наклеп: Макрон надасть американському суду "наукові докази" того, що Бріжит — жінка
14:13
Пресреліз
Микола Княжицький
Без стратегії й прозорості додаткові мільярди на культуру — марні, – Микола Княжицький про Держбюджет-2026
14:01
Оновлено
Візит віцепремʼєра, міністра оборони Польщі Косіняк-Камиша в Київ: країни домовилися створити оперативну групу з безпілотних авіаційних систем
13:36
прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент США Дональд Трамп
Трамп зустрівся із Стармером у Великій Британії
13:17
Куп’янськ-Сортувальний
Евакуація з Куп’янщини стала небезпечною: подробиці від волонтера
13:10
погода, опади, дощь
Дощ переходитиме у мокрий сніг та сніг: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли очікувати похолодання
12:48
Hyundai
Hyundai відкликає понад 568 тис. авто у США через проблему з ременями безпеки
12:47
Оновлено
Динамо, УПЛ
Кубок України: результати та розклад матчів 1/16 фіналу
12:24
Росія витратила в 2025 році близько $4,6 млн інвестицій у лояльну молодь з Африки та Азії
12:18
Оновлено
Дрони уразили підприємство "Газпром нафтохім"
Дрони уразили підприємство "Газпром нафтохім" та Волгоградський НПЗ у Росії
12:05
Австралія знизила граничну ціну на російську нафту та запровадила нові санкції проти суден "тіньового флоту" РФ
11:49
Ексклюзив
"Мама не боялась ходити у вишиванці і нести квіти до Шевченка, Росія за це поквиталась": дочка ув'язненої на 15 років активістки з Криму Оксани Сенеджук
11:27
Андрій Парубій
Рада підтримала звернення до Зеленського щодо присвоєння звання Героя України Парубію
11:06
Ексклюзив
Купʼянськ
В Купʼянську ЗСУ повторно пошкодили газову трубу, ворог змушений знову переправлятись через річку Оскіл, - командир полку БС "Ахіллес" Федоренко
10:57
У Запоріжжі СБУ затримала подружжя агентів РФ, яке намагалося підірвати військових
10:44
Енергетика, споживання електроенергії
Ситуація в енергосистемі 18 вересня: споживання електроенергії відповідає сезонним показникам
10:33
Огляд
світ, міжнародний огляд
Данія купить зброю далекого радіусу дії для захисту від РФ, а Трамп меркантильно дивиться на Україну. Акценти світових ЗМІ 18 вересня
10:27
Джиммі Кіммел
У США припинили трансляцію шоу Джиммі Кіммела через коментар про Чарлі Кірка
10:16
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 18 вересня: скільки коштує долар, євро і злотий
09:53
OPINION
Ми дуже далекі від завершення війни
09:49
Ексклюзив
гроші, бюджет
"Довіра громадян до банківської системи України зростає": банкір Дубас назвав два ключових критерії
09:40
окупанти, оркі, російські солдати
Росіяни просунулися поблизу кількох населених пунктів на Харківщині та Запоріжжі, - DeepState
09:22
ЗСУ, ППО
Сили ППО знешкодили 48 із 75 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
08:59
москва, кремль
У Росії очікують скорочення кількості населення на 25%, - ГУР
08:43
Ексклюзив
бійці ГУР уразили три російські РЛС в окупованому Криму
РФ захищає Крим системами ППО краще, ніж власні НПЗ, - речник ВМС ЗСУ Плетенчук
08:18
Оновлено
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулося 184 бої: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 69 штурмів
07:47
Оновлено
РФ атакувала Україну дронами: на Полтавщині – влучання по АЗС та залізничній інфраструктурі
07:37
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 930 військових, 33 артсистеми і 2 танки
07:00
Аналітика
переговори України з Росією
Оптимісти проти реалістів: коли закінчиться війна і чому влада, військові й союзники мають різні погляди
06:25
OPINION
Будь-яку угоду щодо України Путін підпише лише після перемоги Росії
06:19
Король Чарльз ІІІ під час бенкету з Трампом говорив про підтримку України
05:55
Tesla
Tesla працює над редизайном дверних ручок через міркування безпеки
01:00
Литва прапор
У Литві викрили групу осіб, яку підозрюють у здійсненні й плануванні терактів в Європі
00:03
Оновлено
Бенфіка, Георгій Судаков
Ліга чемпіонів: результати і розклад матчів 1-го туру
2025, середа
17 вересня
23:00
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
У Резерв+ зʼявилася нова відмітка "ВОС-999": Міноборони пояснило, що це означає
22:46
Талібан
"Щоб запобігти аморальній діяльності": Талібан оголосив про заборону інтернету на півночі Афганістану
22:00
в'язниця
Мешканця Керчі судитимуть за коментар у Telegram про атаку на Кремль
21:49
Ексклюзив
Сергій Таран
"Відголоски майбутніх виборчих кампаній": політолог Таран про заяву Садового щодо прослуховування
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV