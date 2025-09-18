На Харківщині затримали агента РФ, який хотів зблизитися з воїнами ЗСУ і скоригувати по них удари

Про це повідомляє СБУ.

На Харківщині затримали ще одного російського агента. Чоловік відстежував координати Сил оборони, по яких рашисти готували удари надважкими авіабомбами, FPV-дронами та артилерією.

За матеріалами справи, росіян найбільше цікавили локації підрозділів 3-го армійського корпусу ЗСУ, які ведуть безперервні бої на одному з найважливіших напрямків східного фронту – Ізюмському.

За даними розслідування, коригуванням ворожого вогню займався 35-річний місцевий різнороб, який пішов на співпрацю з російськими спецслужбістами. Щоб зібрати розвіддані, агент намагався втертися в довіру до українських воїнів, пропонуючи їм допомогу в організації побуту.

За інформацією СБУ, фігурант знімав на фото і відео місця значної концентрації особового складу та військової техніки ЗСУ, а також позначав їх на гугл-картах.

"Співробітники СБУ викрили агента ще на початковому етапі його розвідактивності, задокументували його злочини та провели комплексні заходи для убезпечення позицій українських військ на цьому напрямку фронту. На завершальному етапі спецоперації фігуранта затримали. У нього вилучено смартфон із фото- та відеофайлами об’єктів ЗСУ, які він готував для виправлення куратору", - зазначили в СБУ.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.