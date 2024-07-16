На Курщині заявили про атаку на завод: деталі

Про це заявив очільник області Олексій Смирнов.

За його словами, вночі нібито український коптер скинув вибуховий пристрій на територію заводу низьковольтної апаратури у Коренево.

"Ніхто із працівників не постраждав. Займання в одному з технологічних цехів гасять пожежні розрахунки із двох районів", - написав Смирнов.