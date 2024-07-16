На Курщині заявили про атаку на завод: деталі
Вночі на 16 липня в Курській області РФ повідомили про пожежу на території заводу низьковольтної апаратури. Нібито це сталося через атаку дрона
Про це заявив очільник області Олексій Смирнов.
За його словами, вночі нібито український коптер скинув вибуховий пристрій на територію заводу низьковольтної апаратури у Коренево.
"Ніхто із працівників не постраждав. Займання в одному з технологічних цехів гасять пожежні розрахунки із двох районів", - написав Смирнов.
- У ніч проти вівторка, 16 липня, у тимчасово окупованому Маріуполі було чутно вибухи, після чого у деяких районах міста зникло електропостачання.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.82 Купівля 40.82Продаж 41.32
- EUR Купівля 44.34Продаж 45.06
- Актуальне
- Важливе