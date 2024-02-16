На півдні України оголосили про загрозу "шахедів". Ситуація у ніч на 17 лютого
Ввечері п'ятниці, 16 лютого, на півдні України оголосили про загрозу застосування "шахедів"
Про загрозу "шахедів" оголосили Повітряні сили.
"Херсонська та Миколаївська області - загроза застосування ударних БПЛА!", - йдеться у повідомленні о 22:49.
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