Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією "Нам треба сформувати паралельну армію на майбутнє з тих, кому зараз 16", - командир із ЗСУ Ярославський

"Нам треба сформувати паралельну армію на майбутнє з тих, кому зараз 16", - командир із ЗСУ Ярославський

Адріана Муллаянова
12 жовтня, 2025 неділя
19:49
Війна з Росією ЗСУ

Для розриву "замкненого кола" безперервних атак РФ потрібно негайно розпочати формувати паралельну армію з підлітків 16–18 років — щоб через три–п’ять років отримати якісні мобільні підрозділи

Зміст

Про це командир підрозділу розвідки ЗСУ  Денис Ярославський розповів  в інтерв’ю youtube-каналу "Відверто".

За словами Ярославського, тривалий характер війни виснажує наявні кадри та не дає змоги швидко відновити боєздатність сил. "Потрібно мобілізовувати 16–18‑річних і формувати з них нову армію, щоб за п’ять років отримати якісних військових", — сказав командир. Він наголосив на необхідності "підготувати нову армію, нову армію, яку ми зможемо випустити через п’ять років".

Читайте також: В Україні 15-20% громадян готові капітулювати перед Росією, втім, більшість налаштована продовжувати боротьбу, - виконавчий директор КМІС Грушецький. Ексклюзив Еспресо

Командир підрозділу зазначив, що Європа вже почала експерименти зі створенням нового типу армій у 2023 році, і запропонував Україні слідувати цьому прикладу. "А ми на сьогоднішній день через виснажливу війну не можемо дозволити собі сформувати паралельну армію з людей, яким, наприклад, зараз шістнадцять, вісімнадцять років, і зробити з них через п’ять років якісних військових. От саме над цим ми повинні зараз думати", — підкреслив він.

Командир додав, що існує "стратегічний план", який вже передали вищому командному керівництву: "Це по факту створення паралельної армії, університету нового типу війни, нової структури війни, яка завдяки нашим партнерам зможе сформувати через три–п’ять років нову армію". На його переконання, наявність сильної армії запобігає початку війни: "Коли в твоєї країни є сильна армія, війна навіть не почнеться… Іншого в нас способу немає".

  • Нагадаємо, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів №1030 від 26 серпня 2025 року, відтепер під час воєнного стану кордон можуть перетинати громадяни чоловічої статі віком від 18 до 22 років включно.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
ЗСУ
Військові новини
Читайте також:
Автор Олег Постернак
11 жовтня, 2025 субота
Чехія після виборів. Що маємо у сухому залишку
Кіліан Мбаппе, збірна Франції
Автор Дмитро Марценишин
10 жовтня, 2025 п'ятниця
Відбір ЧС-2026: результати матчів 10 жовтня
Нова північнокорейська міжконтинентальна ракета "Хвасон-20"
Автор Марія Музиченко
12 жовтня, 2025 неділя
Кім Чен Ин продемонстрував Медведєву ракету, яка нібито може досягнути США
Київ
+11.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.3
    Купівля 41.3
    Продаж 41.8
  • EUR
    Купівля 47.85
    Продаж 48.58
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
12 жовтня
20:52
Ексклюзив
крилата ракета "Tomahawk"
Якщо США передадуть Україні нові ракети, це не змінить кардинально ситуацію, але це символ рішучості Штатів, - політолог Телешун
20:48
Софія Нерсесян
Україну на Дитячому Євробаченні - 2025 представить Софія Нерсесян з піснею "Мотанка"
20:34
Румунська армія
У румун запитали "Чи зможе армія Румунії витримати 48 годин у разі нападу?": які результати опитування
20:06
Від початку серпня Укрзалізниця пережила 300 атак, на подолання наслідків кожної з них йде 4 години
20:02
OPINION
Війна як ракова пухлина
19:23
Речник Кремля Дмитиро Пєсков
Пєсков погрожує Молдові: не повторюйте помилок "однієї країни"
19:10
Інтерв’ю
Мирослав Чех
Польський політик Чех: Данія прекрасно усвідомлює, що війна в Україні - це їхня війна
18:55
Ексклюзив
ЗАЕС
Росіяни хотіли на 7 жовтня зробити подарунок Путіну у вигляді Запорізької АЕС, підключеної до російської енергосистеми, - експерт Омельченко
18:39
Стрілянина у барі на Новопечерських Липках у Києві
Суперечка через дівчину в барі на столичних Новопечерських Липках закінчилася хаотичною стріляниною
18:09
Дим після прильоту КАБа у Харкові (вечір, 12.10.2025)
Росіяни ввечері 12 жовтня вдарили КАБом по Харкову
18:00
OPINION
Оксфорд офіційно дозволив Chat GPT, або Як нам вчергове не проґавити свій шанс
17:57
Оновлено
Зеленський Трамп
Зеленський вдруге за 2 дні обговорив з Трампом захист української енергетики й отримання "Томагавків"
17:30
Інтерв’ю
Майкл Карпентер
Дипломат Карпентер: Трамп тимчасово відмовився від будь-якої активної участі в переговорах щодо війни в Україні
17:26
банківські картки
В Україні буде створено реєстр дропів: тим, хто віддає свої картки ділкам, не даватимуть кредити й не платитимуть пенсії
17:10
Український стронгмен Павло Іщенко
Народився в Гостомелі, виступав за Ізраїль та США. Що відомо про українського богатиря Павла Іщенка, який загинув в бою з окупантами
16:47
Ексклюзив
українці
В Україні 15-20% громадян готові капітулювати перед Росією, втім, більшість налаштована продовжувати боротьбу, - виконавчий директор КМІС Грушецький
16:45
Речник Ісламського Емірату Афганістан Забіулла Муджахід
Афганістан заявив про знищення 58 пакистанських солдатів
16:01
У Смоленську пролунали вибухи біля авіаційного заводу, де виробляють ракети Х-59
16:00
OPINION
Макрон грає у шахи з парламентом. Хто виграє?
15:52
Борис Філатов
Мер Дніпра Філатов: опалювальний сезон має початися якомога пізніше
15:41
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ запустила по Україні ударні дрони вдень 12 жовтня: у Чернігові є прильоти, постраждало 5 людей
15:20
Інтерв’ю
Мирослав Кувалдін
На якийсь час в Україні не має залишитися місця нічому  російському, - Кувалдін
15:02
Подію планували як демонстрацію підтримки Кремля: ЦПД заявляє, що лідери Ліги арабських держав проігнорували організований РФ саміт
14:49
Огляд
світ, міжнародний огляд
КНДР демонструє ядерний арсенал, кидаючи виклик Заходу, а Зеленський і Трамп обговорюють "конкретні домовленості" щодо ППО України. Акценти світових ЗМІ 12 жовтня
14:42
наслідки російських ударів по об'єктах енергетики
У Бориспільському районі Київщини через російську атаку поранено двох співробітників ДТЕК
14:37
Іван Заміга та його кривдник
Хто принижував музиканта на кріслі колісному Івана Замігу за відмову співати російською: поліція знайшла кривдника
14:05
OPINION
Позбутися звички скиглити
13:54
Бійці 24 штурмового батальйону "Айдар" і 33 штурмового полку у Малих Щербаках
Українські штурмовики звільнили села Мала Щербаківка та Щербаківка у Запорізькій області: це майже на 3,5 км вперед і понад 5 км по лінії фронту
13:40
Священник символ юдаїзму Маген Давид (зірка Давида)
На Оболоні у Києві група молодиків не дає спокою відвідувачам синагоги й одного з них "залила" газом: поліція встановлює обставини
13:30
Російський танк T-90 на параді у Москві
Росія різко збільшує виробництво танків Т-90: аналітики попереджають про довгострокову загрозу НАТО
13:06
Китай та США
Китай закликав США припинити погрожувати підвищенням мит і продовжити переговори щодо торговельної угоди
13:00
Куба
Куба відкинула заяви про участь своїх військових у війні РФ проти України
12:35
російська армія, мобілізація
DeepState: Росіяни просунулись біля трьох населених пунктів на Харківщині та Донеччині
12:24
Ексклюзив
Купʼянськ
Росіяни не мають можливостей провести масштабний наступ на Купʼянському напрямку, - командир 3-го батальйону бригади НГУ "Кара-Даг" Кусков
12:18
Україна Британія
Україна та Британія запустять спільне виробництво дронів-перехоплювачів
12:01
OPINION
Боятися військових на посадах чи у Радах — це діагноз
11:43
Нова балістична ракета PrSM США до ПУ HIMARS
США допомагають Україні завдавати ударів по енергетичних обʼєктах РФ, – FT
11:36
енергетики
РФ вночі атакувала об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури України
10:02
OPINION
У "прекрасній Росії майбутнього" прекрасно те, що в майбутньому Росії нема
10:00
Оновлено
Росія запустила ударні дрони по Україні: на Дніпровщині сталося займання на об'єкті інфраструктури, на Харківщині - 5 людей поранено
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV