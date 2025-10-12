"Нам треба сформувати паралельну армію на майбутнє з тих, кому зараз 16", - командир із ЗСУ Ярославський
Для розриву "замкненого кола" безперервних атак РФ потрібно негайно розпочати формувати паралельну армію з підлітків 16–18 років — щоб через три–п’ять років отримати якісні мобільні підрозділи
Про це командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський розповів в інтерв’ю youtube-каналу "Відверто".
За словами Ярославського, тривалий характер війни виснажує наявні кадри та не дає змоги швидко відновити боєздатність сил. "Потрібно мобілізовувати 16–18‑річних і формувати з них нову армію, щоб за п’ять років отримати якісних військових", — сказав командир. Він наголосив на необхідності "підготувати нову армію, нову армію, яку ми зможемо випустити через п’ять років".
Читайте також: В Україні 15-20% громадян готові капітулювати перед Росією, втім, більшість налаштована продовжувати боротьбу, - виконавчий директор КМІС Грушецький. Ексклюзив Еспресо
Командир підрозділу зазначив, що Європа вже почала експерименти зі створенням нового типу армій у 2023 році, і запропонував Україні слідувати цьому прикладу. "А ми на сьогоднішній день через виснажливу війну не можемо дозволити собі сформувати паралельну армію з людей, яким, наприклад, зараз шістнадцять, вісімнадцять років, і зробити з них через п’ять років якісних військових. От саме над цим ми повинні зараз думати", — підкреслив він.
Командир додав, що існує "стратегічний план", який вже передали вищому командному керівництву: "Це по факту створення паралельної армії, університету нового типу війни, нової структури війни, яка завдяки нашим партнерам зможе сформувати через три–п’ять років нову армію". На його переконання, наявність сильної армії запобігає початку війни: "Коли в твоєї країни є сильна армія, війна навіть не почнеться… Іншого в нас способу немає".
- Нагадаємо, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів №1030 від 26 серпня 2025 року, відтепер під час воєнного стану кордон можуть перетинати громадяни чоловічої статі віком від 18 до 22 років включно.
