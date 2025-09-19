Наразі 25 іноземних оборонних компаній локалізують виробництва своєї продукції в Україні, - Шмигаль
Наразі вже 25 закордонних компаній перебувають на різних етапах локалізації виробництва своєї продукції в Україні
Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль, розповідаючи про коментар, який дав виданню Politico.
За словами Шмигаля, кожен виробник працює в тісному діалозі з українським урядом.
"Ми пропонуємо партнерам різні моделі співпраці, зокрема й "данську модель", Build with Ukraine / Build in Ukraine. Пріоритет – щоб основна частина продукції компанії йшла на потреби українського війська", - зазначив міністр оборони.
Він додав, що аби мінімізувати ризики для інвесторів та зробити роботу спільних підприємств в Україні більш привабливою, йде робота над створенням Defence City.
"Це спеціальний режим для розвитку оборонної промисловості України. Він передбачає податкові пільги, спрощення митних процедур, механізм релокації виробництв у безпечніші регіони, розширення державної фінансової підтримки та можливості для експорту й інтеграції у глобальні ланцюги", - пояснив Шмигаль.
- Нагадаємо, на початку вересня президент України Володимир Зеленський підписав закони про запуск Defence City.
