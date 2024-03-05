Нас уже попередили про можливе оточення Слов'янська й Лимана, - капітан медичної служби
Капітан медичної служби, бригада Гвардії наступу "Буревій", нейрохірург Андрій Гук зазначив, що ворог використовує всі наявні види зброї, намагаючись просунутися вперед
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"На Лиманському напрямку тривають важкі бої. На жаль, ми вже попереджені про можливість оточення Слов'янська й Лимана. Тому триває максимальна концентрація й робота на упередження. Залишається відкритим питання щодо засобів зв'язку й боєкомплекту. Ворог накриває усіма можливими видами зброї, намагаючись просунутися вперед", - наголосив Гук.
За словами капітана медичної служби, росіяни використовують проти українських захисників хімічну зброю.
"Сьогодні маємо офіційну інформацію, що за час широкомасштабної війни ворог використав понад 1000 разів хімічну зброю. Тобто росіяни застосовують і хімічну зброю, ми маємо наших захисників з ознаками ураження хімічною зброєю", - зауважив Гук.
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