"Наші підрозділи продовжують просуватися в бік державного кордону України": Зеленський про успіхи Сил оборони на Сумщині
Президент України Володимир Зеленський поінформував про успіхи Сил оборони на Сумщині, де українські підрозділи продовжують просуватися до державного кордону
Про це він заявив під час свого вечірнього відеозвернення.
"Була доповідь сьогодні Головкома Олександра Сирського. Є хороші результати у прикордонні Сумщини. Наші підрозділи продовжують просуватися в бік державного кордону України", - зазначив президент.
Зеленський висловив подяку воїнам 225-го окремого штурмового полку та 71-ї єгерської бригади.
Крім того, він повідомив про значні втрати, які зазнають російські окупаційні війська на інших ділянках фронту. Зокрема, йдеться про Харківщину, де активні бої тривають у Куп'янському районі, та Донеччину.
"Продовжуємо діяти на Добропільському напрямку. Важливо, що російські штурми – відбиваються хлопцями. Особлива вдячність – воїнам 1-го, 225-го та 425-го окремих штурмових полків, 79-ї та 82-ї десантно-штурмових бригад. Молодці, хлопці. Діємо відповідно до ситуації й на Запоріжжі", - підсумував Зеленський.
- Станом на неділю, 14 вересня, російська окупаційна армія захопила Темирівку на Запоріжжі. Сили оборони мали успіхи на Сумщині.
