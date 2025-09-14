"Наші підрозділи продовжують просуватися в бік державного кордону України": Зеленський про успіхи Сил оборони на Сумщині

Про це він заявив під час свого вечірнього відеозвернення.

"Була доповідь сьогодні Головкома Олександра Сирського. Є хороші результати у прикордонні Сумщини. Наші підрозділи продовжують просуватися в бік державного кордону України", - зазначив президент.

Зеленський висловив подяку воїнам 225-го окремого штурмового полку та 71-ї єгерської бригади.

Крім того, він повідомив про значні втрати, які зазнають російські окупаційні війська на інших ділянках фронту. Зокрема, йдеться про Харківщину, де активні бої тривають у Куп'янському районі, та Донеччину.

"Продовжуємо діяти на Добропільському напрямку. Важливо, що російські штурми – відбиваються хлопцями. Особлива вдячність – воїнам 1-го, 225-го та 425-го окремих штурмових полків, 79-ї та 82-ї десантно-штурмових бригад. Молодці, хлопці. Діємо відповідно до ситуації й на Запоріжжі", - підсумував Зеленський.