Головна Війна з Росією Наступні 15 днів критично важливі для визначення гарантій безпеки України,— Макрон

Наступні 15 днів критично важливі для визначення гарантій безпеки України,— Макрон

Дар'я Тарасова
19 серпня, 2025 вiвторок
17:02
Війна з Росією Емманюель Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що низка країн готова проводити "не провокаційні, а заспокійливі операції в повітрі, на морі та на суші"

Зміст

Про це він сказав в інтерв'ю французькому мовнику LCI, пише Politico.

Макрон наголосив, що наступні два тижні будуть критично важливими для визначення гарантій безпеки для України після мирних переговорів з високими ставками.

"Є вся робота, яку потрібно виконати заздалегідь щодо гарантій безпеки. Наступні 15 днів абсолютно критичні для нас, щоб завершити роботу з американцями та надати цим гарантіям безпеки змісту", — сказав Макрон.

Президент Франції та кілька інших лідерів європейських країн перервали свої літні відпустки, щоб приєднатися до президента України Володимира Зеленського для переговорів у Білому домі, одразу після зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці в п'ятницю.

У серії інтерв'ю французьким та американським ЗМІ Макрон високо оцінив рішення Трампа надати Україні "дуже хороші гарантії безпеки".

"Велика зміна останніх днів полягає в тому, що він визнав необхідність гарантувати безпеку України", – сказав Макрон Paris Match.

Що передбачає ця гарантія безпеки, поки що незрозуміло, хоча Макрон сказав виданню LCI, що "британці, французи, німці, турки та інші готові проводити операції не на передовій, не провокаційно, а заспокійливі операції в повітрі, на морі та на суші".

Однак Макрон застеріг від швидкої перемоги та віри Путіну на слово. Він назвав Росію "дестабілізаційною силою" та "людожером біля наших дверей".
 

Теги:
Новини
Світ
Україна
Франція
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
гарантії безпеки
