"Не потрібно ставити прапор у Варшаві": політик Джердж про цілі РФ щодо Заходу
Росія діє проти Заходу так, щоб це була гібридна війна і можна уникати різкої відповіді. Це виглядає так, що сьогодні відповідати для НАТО рано ще Росії, а завтра вже може бути пізно
Про це сказав голова громадської ліги "Україна - НАТО" та політик Сергій Джердж у програмі "Європейський простір" з Юрієм Фізером на Еспресо.
Він висловився щодо того, яка агресія може бути у РФ проти Заходу.
"Ми з вами так уявляємо 100 літаків-бомбардувальників, там 500 танків їде колоною. Гібридна війна ж діє в інший спосіб. Сьогодні росіянам не потрібно ставити російський прапор у Варшаві. Їм важливо розвалити систему прийняття рішень в НАТО і в Європейському Союзі. І сміятись з цього. Оце і є їхня перемога, коли такі потужні монстри, як НАТО і Європейський Союз внаслідок внутрішніх причин радикальні кроки не будуть прийняті, а консенсус буде зведений до якихось поблажливих кроків і миротворчих заяв, то тоді це те, що Росії потрібно, що НАТО і ЄС не будуть реагувати", - сказав Джердж.
Політик додав, що це вже перемога буде для РФ і так це може виглядати.
"Тому і це така війна в гібридний спосіб. Тому ось так це може виглядати. Для Росії очевидно, що сьогодні в НАТО заявляють, що є склади напівпорожні, тому що великі зусилля пішли на допомогу Україні. Є певна дискусія між Європою і Сполученими Штатами - хто більший бенефіціар безпеки від НАТО, як захищати Європу надалі. Тобто це якраз час для Росії робити ці провокації. Що вони і роблять", - зазначив експерт.
Він також наголосив, що заліт дронів до Польщі - цілеспрямований акт.
"Уявіть собі, якби, скажімо, в цей день основною ціллю атаки дронів на Україну була Одеса чи Харків, дуже далеко від Польщі і туди полетіло 20 дронів. Тоді б це було очевидно, що це чисто якби російська провокація абсолютна. А вони ж це камуфлюють, вони в цей день обстрілювали Волинську, Львівську область. Таким чином це дає можливість російському послу, якого викличуть в польський МЗС, сказати, що це випадковість. Тобто Росія все ховає якісь варіанти такі, щоб це була гібридна війна і таким чином можна уникати різкої відповіді. Це звучить так, що сьогодні відповідати для НАТО рано ще Росії, а завтра вже може бути пізно", - підсумував Джердж.
"Шахеди" у повітряному просторі Польщі. Що відомо
Оперативне командування Збройних сил Польщі приводило засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку 10 вересня Росії на Україну. Російські дрони порушили повітряний простір країни. Мова йде про більше ніж 20 БПЛА, працювала ППО.
У селі Люблінського воєводства в Польщі уламки дрона впали на житловий будинок, ніхто не постраждав.
На фоні атаки президент Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти Варшаві в розбудові системи оповіщення та захисту від викликів РФ. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, що ЄС будуватиме "стіну проти дронів".
Згодом стало відомо, що НАТО активувало Статтю 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів на територію Польщі.
