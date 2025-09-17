"Не потрібно ставити прапор у Варшаві": політик Джердж про цілі РФ щодо Заходу

Про це сказав голова громадської ліги "Україна - НАТО" та політик Сергій Джердж у програмі "Європейський простір" з Юрієм Фізером на Еспресо.

Він висловився щодо того, яка агресія може бути у РФ проти Заходу.

"Ми з вами так уявляємо 100 літаків-бомбардувальників, там 500 танків їде колоною. Гібридна війна ж діє в інший спосіб. Сьогодні росіянам не потрібно ставити російський прапор у Варшаві. Їм важливо розвалити систему прийняття рішень в НАТО і в Європейському Союзі. І сміятись з цього. Оце і є їхня перемога, коли такі потужні монстри, як НАТО і Європейський Союз внаслідок внутрішніх причин радикальні кроки не будуть прийняті, а консенсус буде зведений до якихось поблажливих кроків і миротворчих заяв, то тоді це те, що Росії потрібно, що НАТО і ЄС не будуть реагувати", - сказав Джердж.

Читайте також: Вдруге за тиждень російські дрони залітають в країни НАТО: як реагує Захід

Політик додав, що це вже перемога буде для РФ і так це може виглядати.

"Тому і це така війна в гібридний спосіб. Тому ось так це може виглядати. Для Росії очевидно, що сьогодні в НАТО заявляють, що є склади напівпорожні, тому що великі зусилля пішли на допомогу Україні. Є певна дискусія між Європою і Сполученими Штатами - хто більший бенефіціар безпеки від НАТО, як захищати Європу надалі. Тобто це якраз час для Росії робити ці провокації. Що вони і роблять", - зазначив експерт.

Він також наголосив, що заліт дронів до Польщі - цілеспрямований акт.

"Уявіть собі, якби, скажімо, в цей день основною ціллю атаки дронів на Україну була Одеса чи Харків, дуже далеко від Польщі і туди полетіло 20 дронів. Тоді б це було очевидно, що це чисто якби російська провокація абсолютна. А вони ж це камуфлюють, вони в цей день обстрілювали Волинську, Львівську область. Таким чином це дає можливість російському послу, якого викличуть в польський МЗС, сказати, що це випадковість. Тобто Росія все ховає якісь варіанти такі, щоб це була гібридна війна і таким чином можна уникати різкої відповіді. Це звучить так, що сьогодні відповідати для НАТО рано ще Росії, а завтра вже може бути пізно", - підсумував Джердж.

"Шахеди" у повітряному просторі Польщі. Що відомо

Оперативне командування Збройних сил Польщі приводило засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку 10 вересня Росії на Україну. Російські дрони порушили повітряний простір країни. Мова йде про більше ніж 20 БПЛА, працювала ППО.

У селі Люблінського воєводства в Польщі уламки дрона впали на житловий будинок, ніхто не постраждав.

На фоні атаки президент Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти Варшаві в розбудові системи оповіщення та захисту від викликів РФ. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, що ЄС будуватиме "стіну проти дронів".

Згодом стало відомо, що НАТО активувало Статтю 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів на територію Польщі.