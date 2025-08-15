Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Війна з Росією "Ніякого прориву не було й це сталося не за добу": бригада НГУ "Рубіж" про просування росіян у напрямку Добропілля
Ексклюзив

"Ніякого прориву не було й це сталося не за добу": бригада НГУ "Рубіж" про просування росіян у напрямку Добропілля

Євген Козярін
15 серпня, 2025 п'ятниця
09:34
Війна з Росією Карта бойових дій за 9-15 серпня

Величезна кількість противника на Покровському напрямку в принципі дозволяє їм знаходити наші слабкі місця і просуватися далі

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш.

"Однозначно моя суб'єктивна думка, що журналісти з цього зробили абсолютну зраду. "За одну добу, величезний прорив і так далі і тому подібне". Насправді ніякого прориву не було. Те, що противник дійсно просунувся на ці терени - це факт. Тут ніхто не буде заперечувати. Те, що противник не зробив цього за одну добу - це теж факт. Через те, що насправді всі почали рівняти цю ситуацію саме по DeepState, тобто які тільки там за одну добу показали величезний "прорив" противника. Всі почали говорити, що за одну добу противник прорвався на 10 км. На жаль, це відбувалося не за одну добу", - заявив він.

За словами Отченаша, відбувалося достатньо довге накопичення. 

"Противник дійсно просочувався через наші Сили оборони. Противник дійсно просувався туди. Ніхто не скаже, що цього не відбулося. Однозначно противник перебував чи перебуває в населених пунктах Золотий Колодязь і Кучерів Яр, однозначно боєзіткнення були в цьому населеному пункті і противник намагається просуватися надалі, але потрібно розуміти одне: величезна кількість противника, яка є на цій лінії оборони, в принципі дозволяє їм знаходити наші слабкі місця і просуватися далі", - наголосив офіцер.

Нацгвардієць заявив, що в нас не вистачає особового складу для того, щоб повністю тримати оборону. 

"Це факт, і це, я думаю, ніхто не буде з цим сперечатися. Друге - надзвичайно важливим фактом є те, що противник не закріплюється в населених пунктах, а основне завдання противника - це обходження населених пунктів. Тобто він максимально намагається обійти населені пункти, знайти якісь шляхи проходу і просунутися далі. Якщо у противника вийде закріпитися на цих напрямках і розширити плацдарм, тоді буде дійсно величезна проблема, яка за собою може потягнути, звісно, що дуже жахливі результати, в тому числі і певні ситуації подібні до оточення або і оточення. Але кричати про те, що це відбувалося за одну добу - воно так не було", - заявив він. 

Отченаш додав, що противник намагається просочуватись та запускати свої групи чим північніше, чим далі.

"І основне завдання, звісно, що це його стримувати і робити все можливе для того, щоб він не просунувся далі. В крайньому разі, на своїй лінії оборони бригада "Рубіж" намагається робити усе для того, щоб противника не вийшло просунутися так добре, як вони б цього хотіли. І так само Перший Корпус вже доповідав, що за одну добу було знищено понад 150 представників Російської Федерації і поранено понад 70". - сказав нацгвардієць.

Він заявив, що ці цифри за такий неймовірно маленький, короткий проміжок часу.

"Уявіть скільки росіян насправді просувається. Знищені - це, на жаль, не всі росіяни, які просуваються. Уявіть, який величезний наплив і яка велика кількість особового складу рухається на лінії оборони Сил оборони України і в тому числі бригади "Рубіж" і ми їх стримуємо, ми їх знищуємо у великій кількості. Ми не даємо їм просуватися далі. Тому поки що робити зраду, так би мовити, зарано, потрібно дивитися на те, що дійсно відбувається, потрібно допомагати і підтримати Сили оборони України, в тому числі нашу бригаду "Рубіж", - наголосив Отченаш.

Офіцер додав, що вже якщо у дійсно противника вийде розширити цей плацдарм, тоді вже треба максимально кіпішувати.

"Тобто насправді просто зробили, як то правильно сказати, медійну картинку того, про що в певний період часу треба було б, можливо, почекати і подивитися, як воно буде далі. Я сподіваюся, що цей зріз вийде зрізати і ми зможемо стабілізувати ситуацію. І, звісно, що будемо робити все для того, щоб це дійсно відбулося саме так", - підсумував нацгвардієць.

  • 9 серпня DeepState повідомив, що війська РФ на Донеччині штурмують Добропілля, використовуючи сили 132-ї окремої мотострілецької бригади, більшість особового складу якої складають мешканці тимчасово окупованих територій Донецької області та мігранти з Центральної Азії.
  • 12 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наказав направити додаткові сили й техніку для нейтралізації диверсійних груп на Покровському напрямку. 
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що були представлені доповіді військових про ситуацію на фронті, зокрема, в зоні Добропілля та на Покровського напрямку. 
  • Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін висловився на тлі загострення в зоні Добропілля, що до контрольованої ситуації на Покровському напрямку дуже далеко.
  • 13 серпня повідомлялось, що росіяни намагаються з півночі та з південного заходу охопити Покровськ. Україна залучила резерви для стримування ворога в напрямку Добропілля.
  • 14 серпня у Донецькій ОВА заявили, що ситуація на Добропільському напрямку стабілізована.
Теги:
російська армія
ЗСУ
Нацгвардiя
Донеччина
Добропілля
Військові новини
Покровськ
