"Очевидно, що матимемо таку проблему зараз й в майбутньому": нардеп Осадчук про затримання військовослужбовців ЗСУ, яких підозрюють у злочинах у Тернополі

Віталій Бесараб
16 жовтня, 2025 четвер
18:22
Війна з Росією

Люди з військового середовища, або ті, хто якось приєднався до військових, так чи інакше будуть проявлятись у певній протиправній діяльності

Зміст

Про це в етері Еспресо заявив народний депутат Андрій Осадчук.

"Я матеріалів справи про затримання військовослужбовців ЗСУ у Тернополі, які підозрюються у злочинах, не бачив. Втім, можу лише вітати кожного разу, коли наші правоохоронці добре спрацьовують і затримують зловмисників та злочинців. Це добре", - розповів Осадчук.

За словами народного депутата, за понад чотири роки великої війни через українську армію пройшли чимало різних людей. Тому, у майбутньому Україна матиме проблему з тим, що люди дотичні до армії будуть проявлятись у протизаконній дільності.

"Знову ж таки, не потрібно дивуватись, що затримали саме військовослужбовців ЗСУ. Ми майже 4 роки у стані великої війни. Через армію пройшло сотні тисяч людей. Розумних, дурних, багатих, бідних, з трьома вищими освітами, без освіти взагалі й т.д. Я хочу нагадати, що Верховна Рада ще два роки тому ухвалювала дуже складне рішення, коли ми дозволили звільняти з тюрем засуджених. Тобто, людей засуджених за кримінальні злочини, в тому числі тяжкі кримінальні злочини. Ми їх звільняли, якщо вони висловлювали добровільно долучитись до ЗСУ. Насправді цілі бригади були сформовані із цих людей і як чув, вони непогано воювали. Втім, знову ж таки там були різні люди. Тому, очевидно, що ми матимемо цю проблему зараз і в майбутньому. Зокрема, що люди з військового середовища, або ті, хто примазався якось до військових, так чи інакше будуть проявлятись у певній протиправній діяльності", - підсумував він.

  • 15 жовтня поліцейські Тернопільської області викрили групу військовослужбовців, які незаконно позбавляли волі людей, застосовували до них фізичне насильство, катували, вимагали гроші та відбирали майно

     
Теги:
Україна
Тернопіль
військові
ЗСУ
поліція
Тернопільщина
