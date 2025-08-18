Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Очевидно, що мова між Україною та РФ йтиме про заморозку на лінії бойового зіткнення, - дипломат Омелян

Євген Козярін
18 серпня, 2025 понедiлок
22:17
Війна з Росією Володимир Омелян

Всі історії про те, що Росія собі забере неокуповані території, яйця виїденого не вартують

Зміст

Таку думку в етері Еспресо висловив дипломат, міністр інфраструктури України (2016-2019), майор ЗСУ Володимир Омелян.

"Ми повинні розуміти, що ми на якомусь етапі все одно до певного перемир'я чи якогось миру дійдемо. Яким це буде шлях, який буде результат. Я, наприклад, вірю, що всі історії про те, що Росія собі забере неокуповані території, яйця виїденого не вартують, навіть якщо дискусії точаться навколо нього", - сказав він.

Омелян вважає, що самі росіяни для себе це ставлять як вертикальну планку, от ми так сподіваємося, але готові торгуватися.

"Очевидно, що мова буде йти по замороженню воєнних дій по лінії бойового зіткнення. Воно почнеться з того, що буде інтенсивність боїв спадати і потім сторони будуть йти до перемир'я чи якогось умовно компромісного на цей момент миру. Далі ситуація може бути як з Азербайджаном і Вірменією змінена докорінно дуже швидко, якщо до цього серйозно готуватися і цим серйозно займатися. Це для мене головний виклик зараз, щоб ми чітко, скажімо так, зважували свої сили, можливості і розуміли, що це довга гра, що це не питання цього року чи наступних кількох", - заявив дипломат.

  • 8 серпня Bloomberg і WSJ повідомляли, що американські та російські чиновники розглядають варіанти угоди, яка може завершити війну, але передбачає, що Росія збереже контроль над окупованими територіями України. Журналісти писали, що згідно з умовами, які висуває Путін, Україна має передати Росії весь східний Донбас і Крим, відвівши війська з Луганської та Донецької областей. За це Росія обіцяє припинити наступ на Херсонщині та Запоріжжі. 
  • Згодом німецьке видання Bild написало, що Путін і далі хоче захопити всю територію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
