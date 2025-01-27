Очільниця дипломатії ЄС Каллас: Україна потребує більше зброї, щоб зупинити просування росіян

Про це повідомляє Укрінформ.

На пресконференції в Брюсселі Каллас разом з міністрами закордонних справ обговорила, зокрема й безпеку України, для якої Європа, за її совами, є найбільшим міжнародним донором.

"Ми надали загалом більш як 134 млрд євро, але є очевидним, що Україна потребує більше. Лінія фронту переміщується на захід, але вона має рухатися на Схід. Україні потрібно більше боєприпасів, більше протиповітряної оборони, більше тренування для солдатів. Саме це міністр закордонних справ (України – ред.) Сибіга підтвердив сьогодні під час відеоконференції", - зазначила висока представниця ЄС.

Вона підтримала сьогоднішнє рішення європейських міністрів продовжити санкції проти Росії, вказавши, що це допоможе позбавити російського диктатора Володимира Путіна доходів, які він використовує для ведення війни.

"Більше військової допомоги для України і застосування потужних санкцій проти Росії є двома сторонами однієї монети. Надання більшої військової підтримки для України є дуже важливим для нашої власної безпеки також", - наголосила Каллас.