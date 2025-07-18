Окупанти планують незаконне будівництво для відмивання грошей у Севастополі, - "Жовта стрічка"

Про це інформує рух спротиву на тимчасово окупованих територіях України "Жовта стрічка".

"Лише за перше півріччя 2025 року в Севастополі "тихо" ввели в обіг понад 22 гектари землі під житлову забудову. У жодному російському регіоні таких площ під будівництва не здається вже декілька років – а на ТОТ відмивання грошей триває "за розкладом", - розповіли у "Жовтій стрічці".

Там акцентували, що всі ці процеси відбуваються на тлі нестачі води, перевантаженої інфраструктури та обмеженої площі самого міста.

За інформацією активістів руху, під ризиком опиняються історичні пагорби, зелені зони та унікальні природні ландшафти Криму.

"Влада й забудовники продовжують нарощувати темпи будівництва, відкриваючи чергові майданчики для освоєння і дерибану", - додають у русі спротиву.