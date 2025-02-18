Окупанти вдарили по Оріхову на Запоріжжі: під завалами знайшли тіло чоловіка
Увечері понеділка, 17 лютого, російські окупанти обстріляли місто Оріхів Запорізької області. Унаслідок ворожої атаки загинув місцевий житель
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Про обстріл міста стало відомо близько 21:30 17 лютого. Тоді Федоров заявив, що через ворожий обстріл в одному із населених пунктів області горять приватні будинки. На місці працювали наряди ДСНС.
Вже на ранок 18 лютого стало відомо, що окупанти вдарили по Оріхову з артилерії.
Артобстріл спричинив руйнування й пожежу в приватному будинку, де проживав 80-річний чоловік. Його тіло виявили під завалами будівлі.
- Уночі 17 лютого російська армія атакувала Україну ударними БПЛА. На Запоріжжі сталося загоряння нежитлової будівлі, на Полтавщині пошкоджено будинки, у Сумах зруйновано СТО, а у Харкові і у Київській області є потерпілі.
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