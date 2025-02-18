Окупанти вдарили по Оріхову на Запоріжжі: під завалами знайшли тіло чоловіка

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Про обстріл міста стало відомо близько 21:30 17 лютого. Тоді Федоров заявив, що через ворожий обстріл в одному із населених пунктів області горять приватні будинки. На місці працювали наряди ДСНС.

Вже на ранок 18 лютого стало відомо, що окупанти вдарили по Оріхову з артилерії.

Артобстріл спричинив руйнування й пожежу в приватному будинку, де проживав 80-річний чоловік. Його тіло виявили під завалами будівлі.