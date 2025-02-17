Окупанти залякують неплатників податків відправкою на фронт, – ЦНС

Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС).

Як зазначається, торік так звані податківці на ТОТ Херсонщини зібрали понад 57 млн рублів, витискаючи ці гроші з місцевого населення через непосильні податки, побори та штрафи. Майже дві третини суми, а це близько 65%, становлять примусові стягнення на користь окупаційної адміністрації у вигляді податків і зборів.

У ЦНС наголошують, що залякування і репресії стали основним робочим методом загарбників. Серед найжорсткіших методів впливу – заборона на керування транспортними засобами, а також арешт банківських рахунків і навіть конфіскація заробітної плати.

Крім того, мешканців, які не можуть або відмовляються платити окупантам, примусово забирають на війну, змушуючи воювати проти свого ж народу.

"Загарбники намагаються задушити місцеве населення економічно, залишаючи людей без засобів до існування і змушуючи їх або платити, або ставати гарматним м’ясом. Але за свої злочини вони неодмінно понесуть відповідальність. Жоден окупант не уникне справедливого покарання за терор проти мирного населення", - підкреслили у Спротиві.