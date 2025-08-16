Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Окупанти знімають постановочні відео захоплень населених пунктів України для "переможних" звітів перед Кремлем, - ГУР

Окупанти знімають постановочні відео захоплень населених пунктів України для "переможних" звітів перед Кремлем, - ГУР

Ксенія Золотова
16 серпня, 2025 субота
11:33
Війна з Росією

Російська пропаганда активно застосовує нову тактику поширення дезінформації – постановочні "захоплення" населених пунктів для створення ілюзії успіхів на фронті

Зміст

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Для цього ворог направляє малі групи із російськими прапорами ("двійки") в обхід позицій українських оборонців. За даними відомства, частині з них вдається просочитися в окремі населені пункти та зняти короткі відео, що нібито підтверджують "захоплення" території.

Такі ролики використовуються для "переможних" звітів перед кремлівським керівництвом та поширення в медіа з метою тиску на українське суспільство.

Напередодні ворог поширив чергове таке відео з села Андріївка-Клевцове.

На відео – бійці "Російського Добровольчого Корпусу" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України та воїни 5-ї окремої важкої механізованої бригади демонструють реальний стан справ у селищі.

  • Станом на ранок 15 серпня російська армія просунулася у трьох населених пунктах у напрямку адміністративного кордону Дніпропетровської області.
