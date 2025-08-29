Партизани "Атеш" провели диверсію на залізничній гілці у Костромі, від якої залежить логістика окупантів
Партизанський рух "Атеш" заявив про успішну операцію на території Росії. Агенти організації знищили релейну шафу на залізничній гілці в Костромі, що спричинило збої у русі потягів
Про це йдеться у телеграмі "Атеш".
У повідомленні підкреслюється, що Кострома розташована в глибині РФ, і саме тому ця акція має особливий ефект: ворог вважав регіон безпечним, однак "тепер під ногами в окупантів горить земля навіть там, де вони вважали себе у безпеці".
Залізнична мережа в Костромі використовується для перекидання палива, техніки та комплектуючих на військові заводи Центральної Росії. Руйнування вузлів зв’язку ускладнює рух поїздів, викликає затримки поставок і послаблює систему логістики російської армії.
У "Атеш" наголосили, що тепер кожен регіон Росії може стати фронтом: "Кремль не може захистити свою логістику — ми дістанемо ворога скрізь. Кожна диверсія "Атеш" робить війну ближчою до їхніх будинків та наближає свободу для України".
- В анексованому Криму ФСБ затримала жителя Джанкоя за статтею про "виправдання тероризму" через його публікації в месенджері telegram про вибух на Керченському мосту.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.07 Купівля 41.07Продаж 41.55
- EUR Купівля 47.83Продаж 48.49
- Актуальне
- Важливе