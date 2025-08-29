Партизани "Атеш" провели диверсію на залізничній гілці у Костромі, від якої залежить логістика окупантів

Про це йдеться у телеграмі "Атеш".

У повідомленні підкреслюється, що Кострома розташована в глибині РФ, і саме тому ця акція має особливий ефект: ворог вважав регіон безпечним, однак "тепер під ногами в окупантів горить земля навіть там, де вони вважали себе у безпеці".

Залізнична мережа в Костромі використовується для перекидання палива, техніки та комплектуючих на військові заводи Центральної Росії. Руйнування вузлів зв’язку ускладнює рух поїздів, викликає затримки поставок і послаблює систему логістики російської армії.

У "Атеш" наголосили, що тепер кожен регіон Росії може стати фронтом: "Кремль не може захистити свою логістику — ми дістанемо ворога скрізь. Кожна диверсія "Атеш" робить війну ближчою до їхніх будинків та наближає свободу для України".