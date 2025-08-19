Партизани повідомляють про масову втечу російських солдатів на Запорізькому напрямку
Партизанський рух "Атеш" заявив про масове самовільне залишення позицій російськими військовими зі складу 70-го мотострілецького полку на запорізькому напрямку
Про це рух повідомив у телеграм.
За даними агентів руху, головна причина втеч — жорстоке та безвідповідальне командування, яке кидає солдатів під постійні удари українських дронів.
На фотографіях, переданих військовослужбовцями, зафіксовано покинуті позиції та ящики з боєкомплектом, залишені без охорони. У "Атеш" наголошують, що подібні випадки трапляються часто й мають системний характер. Усі отримані дані, зокрема точні координати, вже передані Силам оборони України.
Чимало втікачів намагаються сховатись у тилу — в окупованому Бердянську, щоб уникнути контакту з командуванням. На передовій залишаються лише поодинокі військові, що, за словами партизанів, суттєво послаблює оборону всього напрямку.
Російські солдати тікають з позицій на запорізькому напрямку, фото: https://t.me/atesh_ua
- Станом на вечір 18 серпня російська армія просунулася у трьох населених пунктах у Запорізькій та Донецькій областях.
