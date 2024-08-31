Перед візитом Путіна до Монголії МКС заявив, що країна несе обов'язок співпрацювати відповідно до Римського статуту

Про це у розмові з російською службою BBC сказав речник МКС Фаді Ель-Абдалла, передає Укрінформ.

Він заявив, що країни-члени суду "несуть обов'язок співпрацювати відповідно до Глави IX Римського статуту".

У цій угоді є застереження, що держави-члени можуть бути звільнені від своїх зобов'язань, якщо їхнє виконання змусить їх «порушити договірне зобов'язання, що існувало раніше» стосовно іншої держави або порушити дипломатичну недоторканність представників або власності третьої країни.

Фаді Ель-Абдалла уточнив, що випадки "відмови від співпраці" з боку держав, які підписали угоду, будуть докладно вивчати, після чого Асамблея у складі всіх країн-учасниць може "вжити щодо порушників будь-яких заходів, які вважатиме за необхідне".

Зазначається, що МКС не має власних силових органів, підозрюваних заарештовують його країни-члени на своїй території, для чого потрібна відповідна воля влади цих країн.