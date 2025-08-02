Переміщення "Орешника" - це ще один ступінь ескалації, але без реальних дій, - Інститут конфліктології та аналізу РФ
Переміщення "Орешника" - це креативна погроза ядерною зброєю без її застосування. Якщо будуть випробування - це дійсно буде сприйнято як ескалація за межею
Про це в ефірі Еспресо сказав доктор соціологічних наук та керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга.
"Це була ескалація, я б сказав, передостання до ядерної ескалації. Ядерна ж ескалація теж має свої ступені. Можна ж почати переміщати ядерну зброю, можна влаштувати випробовування. Я думаю, що от вони так креативно знайшли, як можна ще погрожувати ядерною зброєю, не застосовуючи її. От взяти і запустити носія", - заявив він.
Шульга додав, що він дуже дорого коштує, але медійний ефект того вартий.
"Тому я думаю, що переміщення - це ще один ступінь нібито ескалації, але без реальних дій. Тому що якщо вони дійсно зроблять випробовування, за таких умов це дійсно буде сприйнято як ескалація за межею. Причому тут питання не в Сполучених Штатах, навіть і Європі, - Китай, Індія і всі інші партнери Росії, від яких вона залежить торговельно і економічно", - підсумував соціолог.
- Раніше диктатор РФ Путін висловився, що Росія виробила перший серійний "Орешник", який отримали військові. Також він сказав: "до кінця року" буде закрите питання щодо його наявності в Білорусі.
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