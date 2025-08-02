Переміщення "Орешника" - це ще один ступінь ескалації, але без реальних дій, - Інститут конфліктології та аналізу РФ

Про це в ефірі Еспресо сказав доктор соціологічних наук та керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга.

"Це була ескалація, я б сказав, передостання до ядерної ескалації. Ядерна ж ескалація теж має свої ступені. Можна ж почати переміщати ядерну зброю, можна влаштувати випробовування. Я думаю, що от вони так креативно знайшли, як можна ще погрожувати ядерною зброєю, не застосовуючи її. От взяти і запустити носія", - заявив він.

Шульга додав, що він дуже дорого коштує, але медійний ефект того вартий.

"Тому я думаю, що переміщення - це ще один ступінь нібито ескалації, але без реальних дій. Тому що якщо вони дійсно зроблять випробовування, за таких умов це дійсно буде сприйнято як ескалація за межею. Причому тут питання не в Сполучених Штатах, навіть і Європі, - Китай, Індія і всі інші партнери Росії, від яких вона залежить торговельно і економічно", - підсумував соціолог.